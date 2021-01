LA PROPOSTA

ROVIGO «Propongo l'unica vera soluzione di equilibrio salomonico, in grado di compiere meglio e più in fretta il bene della città: si divida la sede penale da quella civile, come è da sempre in altre grandi realtà come Venezia, si mantengano la Procura e gli Uffici penali nello storico Palazzo di giustizia, già dotato di tutte le aule necessarie, e si sposti l'intera Sezione civile, il Giudice di pace e gli Ufficiali fiudiziari nel nuovo sito, utilizzando qualcuno degli edifici in centro già al vaglio. In questo modo si manterrebbero in vita le attività che gravitano intorno al Tribunale e si verrebbe a riqualificare un'area del centro con nuovo indotto e nuovi servizi».

A lanciare la proposta è la consigliere comunale della Lega Valentina Noce, avvocato, che si esprime sulla questione da tempo irrisolta della nuova sede del Tribunale. Le nuove ipotesi sono al momento quella dell'area Asm, in via Dante, dove potrebbe essere edificato un palazzo ex novo, e quella di una riconversione, con spostamento di uffici, del palazzo di via della Pace della Provincia e dell'ex sede della Banca d'Italia in via Domenico Piva, a fianco, eventualmente collegabile. «È evidente che sulla questione tribunale-carcere minorile c'è un grave errore di fondo sottolinea la consigliera leghista, ricordando le sue dichiarazioni di un anno esatto fa - non è un problema di dove spostare un edificio, è il problema di come vogliamo disegnare il volto della nostra città. Dagli interventi di taluni esponenti politici che ho letto in questi giorni, sembra che la nebbia ne abbia ottenebrato la mente o che non vi sia alcun interesse per il bene della città. Ogni volta che facciamo un'azione bisognerebbe verificare l'impatto che questa ha su una categoria di persone».

Ora il sindaco, «preso atto del fallimento di ogni azione per bloccare l'arrivo del carcere minorile, nel tentativo di trovarne addirittura i lati positivi, deve proporre nuove alternative per sistemare l'affaire giustizia. Per inciso, avrebbe dovuto presentare prima le nuove soluzioni al consiglio comunale e confrontarsi con la città, invece di esporsi con ipotesi da verificare. Si tratta un copione già scritto, prevedibile, che dimostra quanto tempo sia stato perso».

F.Cam.

