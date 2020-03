LA PROPOSTA

ROVIGO Il gruppo consiliare Silvia Menon Sindaco propone all'amministrazione c Gaffeo di iscrivere Rovigo all'associazione Enti locali di Avviso Pubblico. «Il nostro primo ringraziamento va a Remo Agnoletto dell'associazione Libera, che si è attivato per primo nel nostro territorio sul tema, promuovendo questa azione che mira all'adesione all'associazione di Avviso Pubblico da parte del Comune di Rovigo sul tema della legalità e della cultura del bene comune» spiega il capogruppo Mattia Milan. I progetti messi in rete dai Comuni aderenti ad Avviso Pubblico riguardano il diritto allo studio, l'educazione alla legalità, i servizi alla persona, politiche di inclusione e di partecipazione.

INIZIATIVE CIVICHE

«Alcuni Comuni ha aggiunto Milan hanno promosso iniziative quali ad esempio l'istituzione del vigile del quartiere che, insieme alla funzione di controllo e contrasto del fenomeno criminale, fornisce un punto di riferimento per la cittadinanza, oltre a favorire la sottoscrizione di manifesti di più ampio respiro quali il Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, sul tema della ludopatia e sale da gioco coinvolgendo anche le scuole. Contemporaneamente, l'iscrizione all'associazione fornisce indicazioni importanti sul potenziamento di strumenti che permettano la piena trasparenza, oltre all'adozione di Piani Anticorruzione».

