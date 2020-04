COMMERCIO

ROVIGO Ampliare i plateatici dei locali della città per permettere agli esercenti di ripartire in sicurezza. È la proposta lanciata ai sindaci da Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo in vista favorire la Fase 2, cioè la ripresa delle attività commerciali che prenderà il via una volta superata l'attuale emergenza sanitaria. Secondo le bozze dei futuri decreti ministeriali che circolano in questi giorni, infatti, bar e ristoranti potranno gradualmente riaprire a partire da metà maggio, adottando però rigide precauzioni per quanto riguarda le distanze interpersonali, oltre all'uso di dispositivi come mascherine e guanti.

Per molti esercenti però mantenere le distanze tra tavoli potrebbe significare servire un terzo della clientela rispetto a prima, con inevitabili ripercussioni sul personale e difficoltà di pagare affitti e tasse fisse legate allo svolgimento dell'attività. Per venire incontro agli esercenti della città la soluzione potrebbe essere dunque permettere ai locali di allargare i plateatici senza ulteriori aggravi della tassa di occupazione del suolo pubblico, mettendo temporaneamente mano al regolamento comunale in materia. «Crediamo sia giunto il momento di elaborare un piano territoriale per dare un aiuto immediato e concreto alle attività commerciali che hanno subito i maggiori danni e per sostenere chi verrà ulteriormente penalizzato dalle misure di distanziamento sociale che certamente saranno previste nella cosiddetta Fase 2 - spiega il direttore Confesercenti, Maurizio Franceschi rivolgendosi ai sindaci polesani-. Come è evidente, le misure di distanziamento e la necessità di evitare gli assembramenti, sono condizioni particolarmente onerose per numerose piccole attività dalle superfici ridotte che pure hanno estrema necessità di riaprire al più presto. Per queste imprese, dunque, grazie anche alle favorevoli condizioni climatiche riteniamo potrebbe essere utile favorire al massimo l'utilizzo degli spazi antistanti le attività con l'unico limite del rispetto delle norme di sicurezza».

LA PROPOSTA

Dunque, modalità estremamente rapide e semplificate per la presentazione delle istanze di nuova concessione e ampliamento delle concessioni esistenti, accompagnata dall'esonero dalle tariffe Tosap, renderebbero possibile l'aumento temporaneo delle superfici di vendita e di somministrazione a un elevato numero di imprese sia del commercio che della somministrazione oggi in grave difficoltà. Un progetto per allargare sedie e tavolini alle piazze esiste già sui cassetti del Comune. L'idea risale alla giunta Bergamin. L ex assessore Luigi Paulon aveva proposto di dare la possibilità ai locali di piazza Vittorio Emanuele II di utilizzare il liston durante eventi o anche solo per l'ora dell'aperitivo, alla condizione che, al termine dell'evento, la piazza fosse liberata da sedie e tavolini. Proprio per quest'ultimo obbligo, l'idea naufragò in un nulla di fatto, dal momento che gli esercenti privi di magazzino non sarebbero comunque riusciti a liberare portici e piazze dagli arredi utilizzati la sera prima.

«Permettere a locali e ristoranti di allargare gli spazi esterni potrebbe essere una soluzione - spiega il vice presidente di Confesercenti Vittorio Ceccato -, il rischio è però che si creino ulteriori assembramenti. La soluzione va studiata in maniera precisa per ogni attività con un parametro che dev'essere comune e rapportato alle dimensioni e funzioni dell'attività in questione».

«È evidente che si cerca di favorire al massimo lo sfogo dei locali verso gli spazi esterni conclude Ceccato - ma a mio avviso va fatto in modo ragionevole e misurato altrimenti potrebbero verificarsi assembramenti poco controllabili e quel punto sarebbe una soluzione deleteria».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA