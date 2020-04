LA PERLA DEL DELTA

ROSOLINA Anche con le prescrizioni e le misure di sicurezza che verranno stabilite nei prossimi giorni, gli operatori di Rosolina Mare sono determinati ad affrontare una stagione balneare che sarà diversa da tutte le altre. Sicuramente non ci saranno le barriere di plexiglass che tanto hanno fatto discutere, ma su distanze, mascherine, sanificazioni e quant'altro possa garantire un soggiorno in tutta sicurezza e relax, nessuno si farà trovare impreparato.

L'ATTESA

«Attendiamo nei primi giorni della settimana il piano sanitario regionale e tutto quell'insieme di regole che Governo, Regione e Ulss renderanno necessarie per far partire questa stagione, e sulla base di quelle inizieremo a muoverci - spiega il vicesindaco e assessore al turismo Daniele Grossato - in queste settimane abbiamo seguito con attenzione l'evoluzione della discussione e abbiamo partecipato a più tavoli per portare avanti una linea unitaria come Delta del Po, Comuni della costa e G20s, ascoltando esperti e coinvolgendo gli operatori. Confidiamo di avere quanto prima delle certezze sui tempi e sulle modalità con cui si dovrà operare, e a quelle ci adegueremo. Certo, la stagione sarà particolare, senza molte delle certezze cui eravamo abituati come la presenza dei turisti stranieri che rappresentavano circa la metà delle presenze. In questo senso, stiamo già lavorando per ricalibrare la promozione turistica che non solo avverrà perlopiù attraverso il web, ma punterà ad attirare i turisti veneti e delle regioni vicine. La carta che possiamo usare a nostro vantaggio è di avere non solo la spiaggia, ma anche la Pineta e il Giardino Botanico e le tante possibilità di visitazione del Parco del Delta del Po».

AL LAVORO IN SPIAGGIA

Bloccati fine alla scorsa settimana, sono ripresi i lavori di messa in sicurezza e di preparazione delle spiagge di Rosolina Mare. Per il momento si può solamente mettere in sicurezza i camminamenti, livellare la spiaggia che durante questo periodo di lockdown è stata battuta dai venti di Bora che ha spostato cumuli di sabbia. Verosimilmente, solo a partire dal 4 maggio si potrà procedere con gli allestimenti, i capanni, chioschi e gazebi, per arrivare infine alla posa degli ombrelloni. «Per fortuna la spiaggia è molto profonda e la necessità di allargare gli ombrellini non creerà grossi problemi - sottolinea Ferdinando Ferro, presidente del Consorzio Operatori Balneari - ma non ci spaventano neppure misure quali mascherine e divieto di assembramenti. Ormai sono comportamenti interiorizzati da tutti e noi siamo pronti a sorvegliare che vengano rispettati. Così come a sanificare le attrezzature di spiaggia e le zone comuni dove bisognerà prestare maggiori attenzioni. Aspettiamo però di vedere le linee guida e poi definiremo nel dettaglio i protocolli necessari».

INCOGNITA PRESENZE

Tra la stagione che, giocoforza, partirà più tardi, l'assenza dei turisti stranieri, l'incognita sul numero delle presenze italiane e i maggiori costi per le misure di prevenzione, per gli operatori ci sarà da stringere i denti. E sul fronte occupazionale, già si parla di una riduzione del 30% pur in presenza di nuove figure quali gli addetti alla sanificazione e degli stewart per la vigilanza. Una boccata d'ossigeno potrebbe così arrivare dalla possibilità di allungare la stagione fino a ottobre, con il posticipo dell'inizio dell'anno scolastico di cui si sta parlando. I numeri degli anni scorsi, con oltre un milione di presenze, quest'anno saranno impossibili da ripetere, anzi si dovrà navigare un po' a vista -conclude Ferro- Rosolina è però un realtà solida, i nostri operatori non mollano e, se sapremo superare questa stagione senza romperci le ossa, ci aspettiamo un 2021 sarà sicuramente diverso».

Enrico Garbin

