LA PROCEDURA

ROVIGO Dopo il via libera di Roma al finanziamento di 13 milioni e mezzo di euro provenienti dal Bando periferie degradate, il Comune ha avviato le procedure per l'acquisizione dell'immobile dai privati, le ditte Reale e Cefil costruzioni, per un valore di circa 2,6 milioni di euro. Un'operazione sulla quale, però, l'amministrazione non vuole commettere passi falsi, in quanto nel caso, per esempio, di ipoteche presenti sull'immobile, la struttura finirebbe per finire all'asta e la perdita per il Comune sarebbe irrecuperabile.

VERIFICHE

Gaffeo ha dunque incaricato l'Ufficio legale di verificare attentamente la sicurezza dell'operazione e la strada più corretta per effettuare il passaggio di proprietà dai privati. La strada alternativa al rogito, infatti, potrebbe essere l'esproprio, con tempistiche che rischierebbero però di allungarsi ulteriormente. Nel frattempo, il 13 ottobre il consiglio comunale dovrà approvare una variante urbanistica necessaria ad avviare i lavori. Una volta acquisito l'immobile, si dovrà arrivare al progetto esecutivo dell'intera opera, seguita, nei mesi successivi, dalle gare dall'appalto per l'esecuzione dei vari interventi previsti per la realizzazione del progetto. A fare da supervisore sul rispetto dei vincoli di carattere storico-architettonico cui sono soggetti gli interventi dello storico edificio (risale infatti al 1938, l'ospedale fu infatti aperto con lo scopo di combattere la tubercolosi nel territorio polesano) la Soprintendenza di Verona. Nel frattempo, a cambiare sarà anche il Responsabile unico del procedimento, l'architetto Ruggero Tezzon, padre dell'intero progetto di riqualificazione: a giugno andrà in pensione.

I TEMPI

Entro settembre del 2021, il Comune potrà verosimilmente partire con gare e assegnazioni con la partenza dei primi cantieri tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. Per non perdere il cospicuo finanziamento del bando, l'opera dovrà essere terminata entro la fine del 2023, salvo la possibilità di chiedere un periodo di proroga rigidamente motivato. Insomma, per vedere l'ex ospedale e l'adiacente parco accessibile al pubblico, potrebbero servire almeno altri 4 o 5 anni, tempi che dipendono prima dalla burocrazia, poi dalle imprese.

Il maxi progetto della riqualificazione della Commenda potrebbe alla fine vantare, nel suo corso di progettazione e realizzazione, ben tre amministrazioni comunali e circa dieci anni se si considera il tira e molla tra Comune, privati e i Governi che si sono succeduti per ottenere l'ok all'intervento finanziato dal Bando periferie degradate.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA