ROVIGO Asfaltature temporanee, o ancor meglio la realizzazione dei sottofondi che faranno da base al ripristino finale della strada.

Gli interventi che in questi mesi sono stati fatti alla rete cittadina del gas non hanno solo creato gli inevitabili disagi alla circolazione in alcune zone della città, ma hanno portato a dover fare scavi che hanno avuto come successivo esito il riempimento e la posa di uno strato di materiale per consentire la ripresa della circolazione.

Tale strato di asfalto, però, non è quello definitivo, come diversi rodigini hanno temuto e temono. Da Palazzo Nodari, infatti, si assicura che l'impresa che ha fatto gli interventi provvederà, in questa primavera, a sistemare definitivamente le strade coinvolte (come le vie Bramante, Dante e Amendola per esempio), poiché quello che si vede oggi è soltanto, come detto, il sottofondo che serviva anche ad attendere che si stabilizzasse il terreno di riempimento, cosa che si può osservare dallo scalino di un paio di centimetri che si nota oggi sui bordi del ripristino rispetto alla normale sede stradale.

Sarà proprio il Comune che dovrà vigilare sul corretto ripristino della strada da parte dell'impresa, in modo che non resti quella sorta di crepa, di stacco tra vecchio e nuovo asfalto che può portare a infiltrazioni e comunque al rovinarsi del manto stradale in breve tempo, con la formazione di rotture e buche, oltre che per le sollecitazioni i piccoli urti legati al passaggio dei mezzi che la strada sopporta.

Una volta conclusa questa operazione, andrà all'archivio questa parte di opere realizzate per conto di Ap Gas per ammodernamenti e adeguamenti della rete di distribuzione del metano in città, che proseguirà con successive opere nei punti che saranno individuati e maggiormente bisognosi di opere di sistemazione per una migliore distribuzione e sempre nell'ottica della sicurezza.

