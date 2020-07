LA PREVENZIONE

ROVIGO No alla linea dura, sì al buon senso. Il sindaco Edoardo Gaffeo si affida al senso civico dei suoi cittadini, senza intervenire con un inasprimento dei controlli da parte della Polizia Locale per chi non indossa la mascherina nei negozi o non rispetta il distanziamento sociale.

«Non è una questione di applicare linea dura o meno, è evidente che i controlli vengono fatti ed è per il bene di tutti - sottolinea il primo cittadino - Quello che noi vorremmo è che ci fosse la massima collaborazione da parte dei cittadini e dei visitatori da fuori, non siamo in uno Stato di polizia. La necessità è di richiamare tutti al rispetto delle regole, per questo ci affidiamo soprattutto al buon senso delle persone: sono adulte e lo capiranno».

NO A NUOVE ORDINANZE

Nessuna ordinanza in vista, quindi, perché il lavoro dei vigili del comandante Alfonso Cavaliere a quanto pare funziona già bene così. Contagi a Rovigo non ce ne sono attualmente, ma il bollettino dell'Ulss 5 Polesana traccia un quadro in ogni caso molto difficile. Ad oggi, in tutta la provincia, ci sono ben 172 persone in isolamento domiciliare, praticamente tutte costrette alla quarantena perché sono arrivate dall'estero per lavori stagionali: l'aspetto allarmante è che questo dato è previsto in aumento, un po' come in tutto il resto del Paese.

MOVIDA SOTTO ESAME

Da giorni, ogni sera, alcuni locali delle piazze e di corso del Popolo arrivano ad ospitare davvero tanti clienti, con il rischio che tali assembramenti inneschino un pericoloso effetto a catena per il Coronavirus. Nei pressi di questi locali spesso sostano le pattuglie delle forze dell'ordine, ma in alcuni momenti non c'è alcun controllore che funga da deterrente per far rispettare le due norme basilari di questa emergenza sanitaria, ossia distanziamento e mascherina. A Padova, dove i casi sono stati ben maggiori rispetto al capoluogo polesano, proprio per porre un freno alla movida selvaggia il sindaco Sergio Giordani ha scelto la linea più intransigente. Oltre a un ampio volantinaggio con cui si promuove un corretto rispetto delle norme anti-Covid, Giordani si dice pronto ad emanare un'ordinanza che impone aspre sanzioni pecuniarie in caso di mancato utilizzo della mascherina negli spazi chiusi e, nel caso la situazione si aggravasse, di reintrodurne l'obbligo anche all'aperto.

PRECAUZIONI

Gaffeo è di un altro avviso: «Ci sono protocolli da seguire, bisogna che le persone portino un po' più pazienza rispetto alla normalità a cui eravamo abituati, perché rispettare le norme previste in questo periodo è nell'interesse di tutti».

In ambito cultura e spettacolo, il vice di Gaffeo, l'assessore Roberto Tovo, è molto chiaro: «Nell'organizzazione degli spettacoli cittadini siamo molto scrupolosi nel rispetto delle norme anticontagio». Un esempio che Tovo ama rimarcare da giorni, parlando del successo dello spettacolo dello scorso sabato con Angela Finocchiaro, è di come si è svolto l'ingresso degli spettatori nel piazzale del Censer: «C'è stata una lunga coda, ammetto che alcune cose le sistemeremo per i prossimi spettacoli da un punto di vista organizzativo, ma ad ogni spettatore è stata rilevata la temperatura corporea con il termometro a infrarossi ed è stata fatta compilare l'autocertificazione all'ingresso dell'area. C'è stato un po' di ritardo nell'avvio dello spettacolo, ma ho visto con piacere che le persone hanno compreso quali fossero le motivazioni».

EVENTI IN VISTA

Nelle prossime settimane gli appuntamenti pubblici saranno molti, culminando a fine mese con la kermesse più visitata, Rovigoracconta. In queste occasioni, come è già avvenuto con le serate dello shopping nei giovedì di luglio, saranno molti i controlli e sarà determinante il comportamento della gente. Gaffeo, infatti, ha scelto di essere tollerante, ma l'inasprimento delle norme è sempre dietro l'angolo, visto che può essere la Regione a scegliere una linea più dura.

