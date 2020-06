QUESTURA

ROVIGO Ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario il bottino di un furto avvenuto martedì scorso in un'azienda di Rovigo. Martedì scorso i ladri avevano visitato la Df Gomma di viale Porta Po, azienda che vende articoli per lavori di manutenzione, di idraulica, oleodinamica e in generale utensili e materiale per lavori di edilizia, portandosi via rubinetti per un valore complessivo di circa 15mila euro. Dopo una serie di attività e indagini legate al furto, ieri mattina la Squadra Mobile ha rinvenuto circa 500 valvole idrauliche: era l'intero bottino del colpo messo a segno alla ditta. I ladri non sono ancora stati individuati, a oggi, ma fin da subito gli investigatori della Questura, coadiuvati anche da personale dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno tentato di rintracciare la merce ispezionando alcuni rottamatori individuati come possibili ricettatori delle valvole rubate. Tuttavia, questo primo accertamento compiuto nei giorni scorsi aveva dato esito negativo. Successivamente, attraverso una rapida attività info-investigativa, gli uomini della sezione Reati contro il patrimonio sono riusciti a individuare la merce prima che svanisse nel nulla, per essere destinata al mercato nero. I ladri, probabilmente sentendosi braccati da parte delle forze dell'ordine e temendo di finire arrestati, hanno preferito abbandonare la refurtiva e fuggire. In questo modo la Polizia ha potuto almeno recuperare il maltolto e restituirlo al titolare dell'azienda, riuscendo di fatto a scongiurare un danno economico pesante per l'attività commerciale specie dopo la grave crisi economica dovuta alla pandemia.

