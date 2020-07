SICUREZZA

ROVIGO Il parco auto della Polizia locale si amplia. Sono state consegnate al Corpo le due nuove Toyota Corolla per il pattugliamento delle strade di Rovigo. Nell'ambito del piano di rinnovo del parco macchine in dotazione, infatti, il Comando ha provveduto all'acquisto di due nuove auto ibride station wagon. I nuovi mezzi saranno a disposizione del Reparto Operativo esterno che potrà, così, garantire un efficace controllo del territorio attraverso due veicoli con dotazioni strumentali e di sicurezza all'avanguardia, con un occhio di riguardo all'ambiente.

Si tratta di due Toyota Corolla 1800 cc (il nome originario è tornato a sostituire quello precedente che era Auris), con alimentazione ibrida, quindi il motore termico a benzina è accoppiato a un motore elettrico. A bordo sono presenti gli equipaggiamenti tradizionali come le luci lampeggianti, il faro direzionale, il vano scrittoio nel bagagliaio per la redazione dei verbali provvisto, inoltre, di un sistema di alimentazione per dispositivi elettronici. Queste due auto seguono le altre due Toyota Auris acquistate nel 2018. L'acquisto è stato cofinanziato dalla Regione e vede il contributo regionale per il 70%, il restante 30% è a carico dell'amministrazione comunale, per un totale di spesa che supera di poco di 27mila euro.

I due veicoli consentiranno di avere a disposizione mezzi idonei a svolgere al meglio i sempre più numerosi compiti d'istituto assegnati al Comando. Il parco auto dei vigili, infatti, vedeva oltre una decina di mezzi a disposizione, con la stragrande maggioranza di questi con una percorrenza totale superiore ai 200mila chilometri. L'esigenza di rinnovare un po' alla volta le pattuglie disponibili deriva da questioni di sicurezza per i vigili che le utilizzano, oltre che da spese di gestione ormai divenute superiori al valore dell'auto stessa.

