La Polizia locale avrà agenti ma sono ancora troppo pochi

SICUREZZAROVIGO In città arriveranno sette nuovi vigili, ma per il momento non saranno armati. Lo ha annunciato, ieri mattina, il sindaco Edoardo Gaffeo, dopo la recente pubblicazione del bando relativo all'assunzione di sette agenti della Polizia locale che andranno a incrementare il comando, facendoli arrivare a 35 unità in servizio. Una vera e propria boccata d'aria fresca per i vigili urbani, negli ultimi anni in forte sotto organico e in grande difficoltà a garantire una copertura capillare del territorio.ORGANICO RIDOTTO«Non sono,...