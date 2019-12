LA POLITICA

ROVIGO Ivan Dall'Ara naviga a vista. Il Consiglio provinciale si dimostra unito più che mai, venendosi sostanzialmente a creare una nuova maggioranza che comprende anche Valeria Mantovani (FdI), ma chiede al presidente di mettersi con loro a un tavolo per discutere del futuro oppure non se ne viene più fuori. Non tutti però paiono convinti di volere andare avanti, visto che il sindaco di Taglio di Po Francesco Siviero (Pd) si dice poco speranzoso di una ricucitura dei rapporti con Dall'Ara, mentre il collega di Porto Tolle Roberto Pizzoli (Lega) propone una conciliazione, convinto del fatto che hanno loro coltello dalla parte del manico. Quel che è certo è che da gennaio le cose potrebbero peggiorare se non si trova una soluzione, arrivando a una paralisi della Provincia. Il clima interno al consiglio di Palazzo Celio, in ogni caso, è festoso. Non è un effetto prodotto dal clima natalizio, ma dall'«estasi» creata dai diritti di pesca. Scampata l'impugnazione giudiziaria da parte di un eventuale nuovo soggetto interessato ai diritti esclusivi di pesca, ora i consiglieri si sentono più forti per avere vinto la propria battaglia contro Dall'Ara, che invece ne esce politicamente indebolito dal momento che alla fine la linea pro-proroga quindicennale nei confronti del Consorzio delle Cooperative dei Pescatori di Scardovari si è poi rivelata valida (anche se, come ricorda Siviero, c'è ancora il ricorso straordinario al presidente della Repubblica).

FASE SUPERATA

Adesso, quindi, messa da parte questa partita che si protraeva da maggio, bisogna guardare alla situazione politica interna all'emiciclo provinciale. Da parte dei consiglieri Siviero, Pizzoli, Mantovani, Sara Mazzucato di Adria e Alberto Martello di Canaro, almeno a parole, c'è la volontà di andare avanti insieme a Dall'Ara: «Vogliamo il bene della Provincia, auspico che le forze politiche di questo consiglio si riuniscano, confrontandosi per fare il bene dell'ente e vedere cosa vuole fare il presidente. spiega il sindaco di Porto Tolle Non è mio il compito di sfiduciare o delegittimare, ma serve un confronto ampio sulle problematiche e sulle potenzialità di questa Amministrazione. Passate le feste contiamo di ritrovarci, se non altro con l'intento di portare avanti qualcosa». Premesso che Dall'Ara, a differenza delle Amministrazioni comunali, non può essere in alcun modo sfiduciato, la situazione però è ancora molto complessa e le parole di Pizzoli non risolvono un granché. Perché si è creato quello che nel cinema si chiama stallo alla messicana: Dall'Ara non pare intenzionato a dimettersi e i consiglieri promettono di far mancare il numero legale qualora non si trovi la quadra. Una minaccia, quest'ultima, che a quanto pare al momento non si vuole portare avanti, ma che potrebbe essere mantenuta qualora non ottengano da Dall'Ara certe rassicurazioni. La loro preoccupazione principale è che possa tornare in aula la proposta di revoca della proroga dei diritti di pesca e su questo Siviero non usa mezzi termini: «Non so cosa potremmo fare, resterei senza parole. Sarebbe quanto meno assurdo. Noi cinque potremmo fare in modo che il consiglio non deliberi più nulla. Dall'Ara rimarrebbe lì, ma non siamo cinque deficienti, non vogliamo fare un torto al presidente e magari a qualcun altro». «Diventerebbe una malattia, non credo neppure che lo voglia fare. Io chiedo solo un confronto. Come mi comporterei io? Se avessi visto i miei consiglieri a Porto Tolle uscire dall'aula mi sarei dimesso» ha chiosato Pizzoli.

Alberto Lucchin

