ROVIGO Insulti e stupri nelle rime, canzoni-shock che hanno scatenato un putiferio. Un'ondata di sdegno si era sollevata dal Polesine contro il Festival di Sanremo e il rapper romano Junior Cally. Dopo le lettere di protesta spedite dall'Amministrazione comunale di Fiesso Umbertiano e da Antonella Bertoli, presidente della Commissione pari opportunità della Provincia, la Rai risponde, chiede scusa e lascia intendere che la vicenda non finirà qui.

Queste le parole del presidente Rai Marcello Foa: «Ho ricevuto e letto con attenzione la vostra lettera in merito all'opportunità di partecipazione al Festival del rapper Junior Cally e alle recenti dichiarazioni del direttore artistico - scrive Foa - Ho già espresso la mia convinzione che il nostro Paese abbia bisogno di messaggi positivi e che la Rai debba onorare il proprio mandato di servizio pubblico, anche attraverso la condivisione e la difesa dei valori etici ed educativi, tanto più in un momento di grande visibilità, come il Festival di Sanremo». La Rai, assicura Foa, terrà alta l'attenzione: Confermo il mio personale impegno affinché la drammatica realtà della violenza sulle donne non sia solo il tema di una giornata di sensibilizzazione, ma venga tenuta presente in tutto il nostro programmare e agire anche a Sanremo. Vi informo di aver inoltrato la vostra lettera allo staff del'amministratore delegato, per le valutazioni di competenza» conclude il presidente.

Sulla polemica contro Sanremo, interviene nuovamente il sindaco di Fiesso Umbertiano. Sonia Bianchini dichiara: «Le colpe sono della Rai, che ha dato credito ai testi del rapper Junior Cally. Quelle parole offendono la dignità della donna. Abbiamo lavorato 70 anni per ottenere un minimo di dignità e con quei brani musicali si rischia di buttare tutto all'aria. Come amministratori locali abbiamo l'obbligo di tutelare i nostri ragazzi e di crescere nel rispetto e nell'educazione le nuove generazioni. Per questo motivo, avevamo deciso di scrivere alla Rai». Nel mirino della presidente della Commissione pari opportunità Antonella Bertoli e del comune di Fiesso Umbertiano, era entrato anche il direttore artistico Amadeus, accusato di commenti sessisti e pesanti scivoloni sul ruolo della donna.

