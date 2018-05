CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO Non si placa la bufera su Giacomo Sguotti. Il consigliere comunale di Forza Italia ha subìto, insieme al socio in affari Rubens Pizzo, un blitz dell'Ispettorato del lavoro al cantiere di ristrutturazione del locale noto in precedenza come Civico 233, dove sono stati trovati tre profughi di origine nigeriana impiegati irregolarmente nel cantiere. Se la maggioranza lo difende e tende a sminuire il clamore mediatico del caso, la minoranza segue il copione e attacca il consigliere, padre dell'assessore alla Cultura Alessandra...