LA POLEMICA ROVIGO Non hanno ancora preso il via le iniziative del Natale in

LA POLEMICAROVIGO Non hanno ancora preso il via le iniziative del Natale in città ma qualche malumore lo hanno già suscitato. E, a ben guardare, le polemiche non sono campate in aria, mettendosi nei panni dei gestori delle attività commerciali del Corso. La questione, infatti, riguarda ancora una volta il mondo del commercio e, in particolare, la dislocazione delle bancarelle del mercato del giovedì, una ventina in tutto, che da ieri hanno traslocato da piazza Vittorio Emanuele al Corso. Sì, perché il listone in queste settimane e fino...