LA POLEMICA

ROVIGO Lo sciame di polemiche sollevato dalle parole del segretario provinciale del Pd Angelo Zanellato oltrepassa il perimetro del suo partito e si diffonde anche tra i gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione in Consiglio comunale. Se all'interno dei democratici, infatti, la frattura aperta da Zanellato si innesta in particolare sul tema delle dimissioni da consigliere Giovanni Salvaggio caldeggiate dal segretario stesso, al di fuori del Pd il malumore cresce intorno all'ipotesi, formulata sempre da Zanellato, che il carcere minorile possa eventualmente trovare collocazione negli spazi dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette, in via Chiarugi, prima periferia della città.

VETI INCROCIATI

Su Zanellato arriva a bruciapelo il fuoco amico di Matteo Masin, capogruppo di maggioranza a Palazzo Nodari del Forum dei cittadini, nonché storico rappresentante della comunità di Granzette mentre, dall'opposizione, la replica arriva da Antonio Rossini, capogruppo della lista Monica Gambardella sindaco. Da portavoce dei cittadini di Granzette, Masin fa sapere che, nella frazione, gli animi dei residenti sono a dir poco indignati per l'ipotesi avanzata dal segretario dem. Zanellato, spiega Masin senza troppi giri di parole, «non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a cimentarsi in un esercizio, finora sterile, come quello di buttare là proposte, che, invece di rassicurare, spesso hanno spaventato chi vive nei pressi di quell'area immensa. Negli ultimi 20 anni sono stati parecchi i politici che si sono sbizzarriti a proporre soluzioni controverse, passando dall'Ircss, l'Istituto di ricerca oncologica, al Centro di accoglienza temporanea per profughi o, appunto, al carcere minorile, passando per la Cittadella dello sport». Il capogruppo del Forum, dopo aver fatto presente che nell'area in questione, 220mila metri quadri di cui 50mila a parco, ci sono «parecchie migliaia di metri quadri di amianto da bonificare», sferra l'affondo: «Nessuno si dovrebbe permettere di buttare là proposte senza coinvolgere le comunità interessate. Ci vorrebbe un po' di rispetto per chi, dal 1997, aspetta che quei 220mila metri quadri possano passare dall'essere un problema all'essere un'opportunità».

LA MINORANZA

Dall'opposizione, il consigliere Rossini interviene sia sul caso Salvaggio che sul tema del nuovo assetto della città tra recupero dell'ex ospedale Maddalena e futuro del tribunale: «Trovo incomprensibile dice - l'accanimento contro il consigliere Salvaggio. Nel recente intervento in consiglio comunale ha posto una questione tecnica sulle partecipate, mi aspettavo considerazioni in merito alla bontà o meno di quanto da lui asserito come esperto in materia, invece solo polemiche». E conclude: «Per quanto concerne il Tribunale, ricordo a Zanellato che al Governo ci sono i ministri del Pd e prima di fare dichiarazioni alla stampa mi permetto di suggerire di andare a Roma per avere assicurazioni e certezze di avere un Tribunale in centro, possibilmente utilizzando le adiacenti ex carceri».

Elisa Barion

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA