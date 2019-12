LA POLEMICA

ROVIGO «Le erogazioni dei contributi alle società sportive di Rovigo sono paralizzate». Michele Aretusini, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, assesta un commento caustico all'indirizzo della «giunta dei professoroni», come la definisce lui, in ordine alla modifica al regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali portata in commissione dall'assessore allo Sport Erika Alberghini.

I DUBBI

«Ancora non ho ben capito cosa volessero fare e mi domando se l'abbiano capito loro stessi - prosegue Aretusini - Di certo il risultato è chiaro: la paralisi completa nell'erogazione dei contributi alle società sportive che, a questo punto, li otterranno, forse, a stagione agonistica conclusa. E se personalmente potrei anche non essere tanto dispiaciuto del fatto che la Giunta dei tecnici si dimostri incapace di elaborare una modifica decente di un regolamento, purtroppo sono ben lontano dal gioire al pensiero di tante persone che, ogni giorno, si fanno in quattro, nelle società sportive della città per trasmettere ai nostri ragazzi i genuini e solidi valori dello sport investendo tempo, passione e risorse e, in cambio, devono subire affronti di questo tipo per l'arroganza e l'incompetenza di chi pensa di sapere molto, se non tutto, ma alla prova dei fatti dimostra di sapere fare poco, se non nulla».

CRITICHE ALLA GIUNTA

Segue un attacco alla Giunta e al modo di fare che, secondo il consigliere leghista, risulterebbe lontana dal pragmatismo consono a un'Amministrazione di capoluogo: «E non penso solo all'assessore Alberghini, magari fosse così. Ma questa squadra di tuttilaureati, di professori, è la stessa che è riuscita nell'impresa di istituire il blocco del traffico in un capoluogo di provincia senza dirlo a nessuno. E, alle proteste di una città intera, non ha trovato nulla di meglio che rispondere che avevano acceso il semaforino arancione sul sito del Comune. Imbarazzante - sono le parole di Aretusini - Sono gli stessi che, quando per la piena dell'Adige ci sono stati problemi nell'erogazione dell'acqua, non si sono fatti vivi per tutta la giornata, non hanno pubblicato nulla neppure sul sito del Comune. Probabilmente era domenica mattina. E i professori, i cervelloni, la domenica dormono».

LA PRESIDENTE

Dal lato opposto dell'emiciclo comunale, il consigliere di maggioranza e presidente della Quarta commissione Elisabetta Traniello controbatte e spiega l'obiettivo dell'intervento sull'articolo 22 del regolamento sugli impianti sportivi a Rovigo: «L'articolo 22 va rivisto perché così com'è non permette di assegnare tutti i fondi disponibili, dato che alcune somme sono fissate con criteri che oggi non si verificano in concreto nella realtà delle società sportive di Rovigo». «Grazie anche al contributo della competenza tecnica e amministrativa degli uffici afferma la consigliere comunale - si è discusso a lungo valutando gli obiettivi da raggiungere e i modi più adeguati per ottenerli. Ci si è resi conto che serviva qualche tempo in più per giungere a una buona sintesi dei molti interventi».

Lo scopo della modifica, secondo il presidente Traniello, è questo: «Ciò che si vuole superare è la prescrizione di rigide percentuali con cui i fondi sono destinati per le società sportive o per contributi diretti a iniziative condivise con l'Amministrazione comunale. Si vuole piuttosto garantire che una parte dei fondi rimanga come ora a sostegno delle società sportive, con il necessario bando che stabilisca modalità che valorizzino l'impegno di ciascuna. Ma si vuole anche che un'altra parte di quei fondi possa finanziare interventi di manutenzione degli impianti sportivi, cosa per la quale oggi le società sportive si trovano a volte in difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA