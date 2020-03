LA POLEMICA

ROVIGO «Comunicato inutile, se guardiamo i fatti, i consiglieri hanno deciso di far saltare l'ultimo consiglio comunale sul tema Lodo Baldetti nonostante fossero garantite le misure di protezione. È questo l'esempio per i cittadini? Ringraziamo invece la Giunta sempre operativa per l'emergenza. Ringraziamo soprattutto i medici e le associazioni di volontariato tutte: Croce Rossa, Protezione Civile, Blu Soccorso, Bandiera Gialla, Auser le Rose e tutti i volontari che stanno lavorando per la città». Un commento come tanti sui social, più o meno polemici, al comunicato che tutto il Consiglio ha scritto unitariamente alla città, segnale di vicinanza a chi lavora per far fronte all'emergenza, ai cittadini e all'Amministrazione. Il fatto è che, a bollarlo come inutile, è stata la moglie del sindaco, Paola Munari. Il fatto non è passato inosservato. Il primo a replicare è il consigliere della Lista Gambardella Antonio Rossini: «Non mi risulta che fossero state garantite le misure di sicurezza, tanto che i primi a voler il rinvio sono stati i consiglieri del Pd. La maggioranza hai i numeri per garantire lo svolgimento del consiglio: come mai lo hanno fatto saltare se c'erano le garanzie di tutela della salute? La moglie del sindaco è scivolata su una buccia di banana lasciata proprio dai consiglieri Pd: caduta dolorosa, dice che con Gaffeo non c'è compattezza». Il capogruppo della Lega Michele Aretusini smorza i toni: «Avrei molto da dire, ma in questo momento penso che la cosa più importante da fare sia stare a casa e pensare alla sicurezza dei più deboli. Chi in questo periodo ragiona ancora con i criteri della vecchia politica mi lascia perplesso e un po' imbarazzato. Per lui e per lei». Per Mattia Moretto, di Fratelli d'Italia, «un bel tacer non fu mai scritto: trovo del tutto fuori luogo, a meno che a nostra insaputa non sia lei il vero sindaco, la polemica della moglie di Gaffeo. Soprattutto in questo periodo di grande difficoltà nel quale la cosa che veramente più conta è lo stare a casa a tutela della sicurezza. Più importante anche del Lodo Baldetti». La capogruppo della Lista Gaffeo Elena Biasin offre una lettura diversa: «Pone l'accento sullo sforzo di chi è in prima linea e delle istituzioni, in questo momento complesso. Il sindaco, la giunta, gli operatori sanitari, il volontariato e tutti coloro che lavorano nei servizi essenziali si stanno spendendo con generosità. Il Pd sembra essere il vero bersaglio e il capogruppo Graziano Azzalin nota come «questo è un momento delicato per tutti e le polemiche non hanno senso. Come consiglieri abbiamo cercato non solo di apparire, ma di essere veramente uniti per vincere una battaglia che mette a dura prova anche la nostra città. Tutti l'hanno capito, lascia stupiti e perplessi una simile insensata e infondata uscita».

F.Cam.

