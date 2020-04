LA POLEMICA

ADRIA «Perché ad Adria e in tutto il Delta non si fanno i tamponi ai familiari dei pazienti colpiti da Covid-19? Stavolta parlo per esperienza diretta, visto che sono ricoverato nel reparto Covid-19 dell'ospedale di Trecenta». Se lo chiede Enrico Naccari, presidente del Comitato in difesa dell'ospedale Santa Maria Regina degli Angeli di Adria e dei servizi socio-sanitari, in cura da alcune settimane dopo il riscontro di positività al coronavirus e alcuni problemi di carattere respiratorio. «Premetto - dice Naccari - che a tutto il personale che mi sta curando va il mio plauso e il mio ringraziamento, perché mi hanno letteralmente tirato fuori per i capelli da una situazione gravissima. Sull'odissea del mio ricovero, per il quale devo ringraziare il mio medico di base che si è imposto, tornerò non appena questa disavventura sarà terminata. Oggi però voglio concentrarmi sulla gestione dell'emergenza da parte della nostra Ulss 5». Una gestione dell'emergenza che secondo Naccari, «non può essere definita coordinata ed efficace: al di là delle future considerazioni sul numero di tamponi effettuati, che, secondo le stime della consigliera regionale Patrizia Bartelle e quelle lette sulla stampa sarebbero pochi in relazione alla popolazione, come si può non fare il tampone ai familiari di un soggetto virale come me, che con me hanno convissuto fin dalle prime fasi della patologia? Come si fa a chiedere a persone con la febbre a 39 di recarsi autonomamente a Rovigo per eseguire il tampone, quando non sono neppure in grado di arrivare dal soggiorno alla cucina?». Anche questa per il presidente del Comitato è esperienza diretta. «E come si fa - puntualizza - a chiedere a questa persona di farsi accompagnare, mettendo, quindi, a repentaglio la salute di altri familiari?». Questo in parole povere, secondo il suo punto di vista, il contenuto dell'ultima telefonata di ieri dell'Ufficio igiene dell'Ulss. «I miei familiari sono o non sono infetti? - si chiede - e quando sarò dimesso, potrò tornare a casa, potendolo considerare luogo sicuro? Quando, il 10 aprile, finirà la quarantena dei miei familiari, potranno andare a fare la spesa, con la certezza di non essere virali? Tutte domande per le quali la dirigenza della azienda Ulss Polesana non ha risposte. Con buona pace della salute dei cittadini».

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA