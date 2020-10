IMPIANTI SPORTIVI

ROVIGO Polo natatorio più forte dell'emergenza Coronavirus. Iniziata lunedì 1 giugno e terminata domenica 13 settembre, si è chiusa senza particolari intoppi l'inedita stagione estiva per la piscina di viale Porta Po.

Sono stati mesi accompagnati dalla grande incertezza, per la pandemia sanitaria che ha sconvolto anche le strutture natatorie. Nonostante i timori della vigilia, l'animazione estiva si è svolta regolarmente e non sono stati riscontrati casi di Coronavirus. Sfruttando la clemenza del meteo, la piscina è rimasta aperta tutti i giorni e ha accolto migliaia di clienti e tante famiglie che avevano voglia di godersi qualche ora di relax.

L'ATTIVITÀ SVOLTA

Silvano Lindaver, presidente della Rhodigium nuoto, traccia un bilancio più che positivo e snocciola alcuni dati. «Abbiamo lavorato duro per pianificare l'estate sia per quanto riguarda l'animazione che per la piscina all'aperto: ci sono stati quattro casi dubbi, i bambini avevano febbre e raffreddore, sono state attivate le procedure necessarie e abbiamo avvertito l'Ulss 5, ma fortunatamente si trattava solo di influenza e non di Covid-19. Non ci sono stati esuberi nello staff, anzi, per far rispettare tutte le misure di sicurezza, il numero dei dipendenti è salito da una settantina di persone a quasi cento unità».

SICUREZZA SANITARIA

Lindaver illustre le misure di prevenzione messe in campo dalla Rhodigium. «Percorsi differenziati, gel disinfettante, obbligo di mascherina negli spazi comuni: abbiamo investito in un nuovo sotware gestionale in grado di rilevare la temperatura delle persone all'ingresso, lo stesso sistema verrà confermato anche per i prossimi mesi. Nessuno dei lavoratori si è sottoposto al test del tampone, perché fortunatamente non è stato necessario: siamo riusciti ad accogliere 100 bimbi a settimana, per giugno e luglio, durante l'animazione estiva che si è svolta seguendo le norme di sicurezza».

Gli ingressi in piscina? «In lieve calo rispetto al 2019, ma è un trend che ci aspettavamo, soprattutto per quanto riguarda giugno. Bene anche settembre, grazie alle condizioni meteo favorevoli».

STAGIONE AL COPERTO

Ora lo sguardo del presidente è già proiettato all'autunno. «Al momento si sono iscritte il 50-60% delle persone se facciamo il confronto con il 2019, ma attendiamo alcune settimane, tanti genitori devono capire come conciliare le esigenze scolastiche dei figli con le attività del tempo libero, quindi contiamo di arrivare al 70-75% di iscritti dello scorso anno, con una perdita solo del 20% delle adesioni. Vogliamo ribadire che la piscina è un luogo sicuro, anche nel periodo autunnale: i costi della gestione inverale sono più alti se paragonati all'estate, basti pensare al riscaldamento, ma siamo riusciti a contenere i costi delle iscrizioni. Inoltre, abbiamo emesso dei voucher per i nuotatori che avevano sottoscritto i vecchi abbonamenti e che non avevano potuto fare attività. La piscina rimarrà aperta dalle 7 alle 22, ma siamo in grado di evitare assembramenti».

Il presidente della Rhodigium tiene le dita incrociate, ma dovrebbero arrivare, a tal proposito, notizie incoraggianti dalla Federazione italiana nuoto. «Il limite di sette metri per atleta dovrebbe scendere a cinque, così saremo in grado di accogliere sei-sette persone a corsia».

APPELLO AL COMUNE

I costi della sanificazione continueranno a pesare sulle spalle dell'associazione sportiva. «Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, abbiamo speso mediamente 3.500 euro al mese per acquistare prodotti e sanificare gli ambienti. Rimaniamo in attesa di un aiuto concreto da parte dell'amministrazione comunale, magari quando si sarà risolta la vicenda giudiziaria con Veneto Nuoto. In futuro ci aspettiamo maggiore considerazione dalle istituzioni, ma siamo fiduciosi che questo avverrà».

Alessandro Garbo

