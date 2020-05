PARCO ACQUATICO

ROVIGO Dopo quasi tre mesi il Polo Natatorio di Rovigo ha riaperto i battenti e domani è pronto a inaugurare la parte estiva. «Ci sono stati dei cambiamenti - afferma il responsabile Enrico Novo - per mettere in pratica le linee guida della Federazione. È previsto un numero ristretto di persone per corsia, in maniera tale da mantenere il distanziamento sociale anche in acqua, conseguentemente i posti per i corsi di nuoto e aquafitness sono limitati. Cercheremo di aggiungere, dove richiesto, dei corsi in orari alternativi, per soddisfare le esigenze di tutti. Per ricominciare dalla prima settimana di giugno, basterà compilare il modulo sul nostro sito internet. Nel giro di qualche giorno la segreteria risponderà tramite e-mail, confermando i giorni e l'orario scelto. Se l'orario non sarà disponibile, si verrà contattati telefonicamente, per trovare una valida alternativa».

RIMBORSO DELLE QUOTE

Molti utenti, nel rispetto del regolamento, avevano già versato le quote che comprendevano i mesi di inaspettata chiusura. «I mesi persi, ma già pagati da parte degli utenti, verranno rimborsati tramite un voucher sportivo, spendibile in corsi di nuoto o aquafitness, ingressi al nuoto libero e materiale sportivo, entro il 31 maggio. Il calcolo di ogni voucher, verrà fatto singolarmente in segreteria. Da lunedì 25 maggio è possibile fare nuoto libero in vasca interna, dalle 9 alle 20, martedì e venerdì dalle 7. Inoltre riprenderanno gli allenamenti degli atleti in vasca esterna - prosegue Novo - Domani ci sarà l'apertura dell'impianto estivo, dalle 9 alle 19. Dall'1 giugno riprenderanno i corsi di nuoto e aquafitness».

Gli orari e le modalità di accesso, verranno comunicate tramite il sito internet, Facebook, il Canale Telegram e newsletter.

LA CAPIENZA

La vasca Baldetti, quella coperta, è stata riaperta da lunedì scorso, mentre la vasca estiva olimpionica è attiva questa settimana solo per gli atleti. Il Polo Natatorio ha mantenuto i costi invariati, venendo incontro soprattutto alle famiglie, in questo momento difficile. «In tutto il nostro parco acquatico propone 180 ombrelloni, con oltre 300 lettini - conclude il gestore - La normativa ci dà distanze che avevamo già, quindi per noi poco cambia. Da quest'anno abbiamo deciso di attuare le prenotazioni online, su priorità, che consentono di saltare la fila. Saremo sempre obbligati a prendere i dati di chi viene, ma chi prenota da casa, ha una corsia preferenziale rispetto a chi viene sul posto pagando, così si evitano gli assembramenti. Ci sarà poi l'altra novità del Delivery Bar, ossia l'ordine arriverà direttamente sotto l'ombrellone, su prenotazione stando sdraiati sul lettino, con possibilità di pagare con bancomat, sempre creando meno code e assembramenti. Si dovrà indossare la mascherina, salvo ovviamente in acqua. Chi non ha trovato un ombrellone, può comunque utilizzare gli spazi al verde, come gli altri anni, di posto ce n'è. Avremo costi in più da affrontare, perché dovremo avere personale in più, per il controllo delle distanze sociali».

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA