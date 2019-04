La pioggia non ferma il raduno auto storiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTORIROVIGO Il 21. Raduno turistico di primavera organizzato ieri dal Club Alfa Romeo Rovigo è stato di nuovo un successo, malgrado la pioggia abbia sorpreso i 160 equipaggi partecipanti, partiti dal piazzale dell'hotel Europa Palace per raggiungere Borghetto di Valeggio sul Mincio.GRANDE PARTECIPAZIONEL'evento ha rispettato nel calendario la consuetudine della prima domenica dopo Pasqua e per numeri e provenienza degli equipaggi, ha ribadito che la passione per le Alfa Romeo non ha confini. Alfisti rodigini, delle altre province venete e da...