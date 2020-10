CENTRO STORICO

ROVIGO La situazione in piazza XX Settembre oramai è «oltre i limiti dell'indecenza», stando a quanto racconta della zona. A parlare è Paolo Chiarion, stanco di assistere ogni sera alla stessa situazione di degrado provocata da una piccola parte della movida rodigina. La zona è tutt'altro che tranquilla nelle ore serali. Più volte si sono verificati atti vandalici alla piazza e al tempio della Rotonda. Qualche anno fa si è svolta anche un'operazione delle forze dell'ordine contro lo spaccio di stupefacenti. Chiarion punta il dito contro l'immobilismo del Comune per il fatto che a suo dire, non si stia facendo abbastanza per risolvere questa situazione.

«In Italia la tolleranza si è spinta oltre i confini della decenza. Siamo convinti che sia un valore assoluto, il limite della decenza secondo alcune persone è molto distante da quello che abbiamo noi. Per il Comune non c'è alcun problema, probabilmente vivono in un altro pianeta. Sporcizia, schiamazzi, gente che risponde indietro, manca il rispetto per gli anziani. Questi sono problemi grossi che vanno rimarcati, finché qualcuno non si deciderà a mettere mano a questa situazione».

DEGRADO

A dare fastidio è pure la sporcizia abbandonata quando se ne tornano a casa. «Le fotografie scattate dal consigliere Antonio Rossini (membro dell'opposizione in Comune, ndr) non dicono il vero, si vede sì e no una bottiglia, io ho diverse immagini. Basta parlare con gli operatori ecologici che incontro alla mattina quando esco alle 7 il lunedì, che buttano per terra la scopa perché non vogliono risolvere la stessa confusione ogni volta».

Il problema, per quanto concerne i controlli, è che la Polizia locale non ha turni di vigilanza dopo le 20 e finisce tutto in capo alle forze dell'ordine. «Ho chiamato più volte i carabinieri, ma più che prendere giù i dati non possono fare. Nnon serve che i vigili passino per le 17, che vengano dopo le 22».

CONTROLLI

La soluzione avanzata dal Comune è di ampliare la videosorveglianza, ma secondo il residente non è abbastanza. «Il problema andrebbe risolto nelle famiglie e nelle scuole - prosegue Chiarion - ci ho provato tante volte, anche con le cattive, a dirgli di non sporcare. Le telecamere a cosa servono? C'è la privacy, sanno dove ci sono i coni d'ombra e si nascondono, servono persone in gamba e multe. È un qualcosa che andrebbe discusso in maniera ampia con sindaco, assessori e residenti. Servirebbero più controlli maggiore e staccare delle multe, la gente deve rispondere di quello che fa, le famiglie devono essere informate, come si faceva una volta. Sporchi per terra? Paghi 20 euro. Schiamazzi oltre le 22.30? Ti multo. Ma serve una forza da parte di polizia e carabinieri, quelli si prendono gioco di noi, dicono che non possono essere toccati perché minorenni. Mi son sentito dire da un ragazzo di 15 anni: La denuncio, sono minorenne. Serve una mano forte e non so se siamo nella condizione di farlo. Non posso dire io la soluzione, non è in linea con quella che vogliono trovare gli altri, per i quali non esiste il problema».

Il consigliere Rossini ha posto la questione in Comune. «Non è possibile che da anni non si riesca a eliminare la microcriminalità di ragazzini che vanno dai 13 ai 22 anni. Più volte i residenti hanno denunciato aggressioni e intimidazioni verbali, bottiglie di vetro contro le abitazioni, atti vandalici e di degrado, atti osceni, disturbi alla quiete, schiamazzi, consumo e spaccio di droghe, assembramenti illeciti senza mascherine e distanze di sicurezza: neanche le misure anti Covid vengono fatte rispettare. Io stesso mi sono personalmente recato al Comando di una forza di polizia per denunciare una situazione di microcriminalità che dovrebbe essere già nota».

Alberto Lucchin

