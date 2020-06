COMMERCIO

ROVIGO I commercianti di Borsea abbandonano La Piazza. Da qualche giorno i negozianti della frazione, dopo anni di collaborazione e tanti eventi che hanno rivitalizzato il piccolo centro, non fanno più squadra. La notizia dello scioglimento dell'associazione che riuniva una cinquantina di attività arriva come un fulmine a ciel sereno. Ma, in realtà, le nubi sopra il commercio di Borsea erano già arrivate a marzo, quando la presidente uscente Alessia De Bolfo aveva annunciato l'intenzione di lasciare l'incarico. Il motivo, ha spiegato la commerciante, la presenza di dissapori interni ormai fuori controllo. «Nel frattempo, nessuno si è fatto avanti per continuare l'attività spiega De Bolfo - Così siamo, a malincuore, arrivati allo scioglimento». «In realtà continua l'ex presidente il malumore tra gli associati era dovuto a più fattori. Noi commercianti di Borsea ci siamo infatti sentiti abbandonati dall'Amministrazione che, durante i vari incontri elettorali, ci aveva portati come esempio da sostenere. Invece in questi mesi non abbiamo visto interesse nei nostri confronti. In una situazione di incertezza accentuata dal Covid, non trovare alcun sostegno da parte del Comune ha segnato le sorti della Piazza». «In un anno non abbiamo mai visto il sindaco Gaffeo a Borsea aggiunge Marco Verza, uno degli storici fondatori dell'associazione - Borsea credeva molto in lui, anche per il fatto che aveva deciso di tenere per sé l'assessorato al Commercio. Invece anche questa Amministrazione, come la precedente, si è rivelata indifferente nei confronti della frazione e del suo gruppo di commercianti». «Solo la Giunta Piva ci aveva dato sostegno continua Verza - Con entusiasmo abbiamo organizzato tanti eventi durante l'estate e in occasione delle feste natalizie. Abbiamo finanziato tutto con le nostre forze, le ultime due Amministrazioni non sono stati presenti. Lo smacco che ha alimentato il malumore tra i commercianti, il fatto poi di essere stati esclusi dai distretti del Commercio, gli aiuti e progetti regionali hanno riguardato infatti solo il centro».

E così ieri, la presidente uscente ha annunciato lo stop dell'associazione cuore pulsante del commercio della frazione. «Ho sempre ritenuto che la partecipazione all'associazione sia la scelta naturale per chi ha scelto di esercitare la propria attività non nel nome di un individualismo esasperato che lo rende estraneo a qualsivoglia spirito di squadra, ma perché crede e vuole stare nelle squadre in cui si sta insieme per libera scelta e non per forza - spiega De Bolfo - Molteplici sono i riscontri positivi che abbiamo alle manifestazioni organizzate, alle iniziative benefiche a cui abbiamo aderito, alle iniziative intraprese anche recentemente per affrontare l'emergenza epidemiologica prevedendo la disinfestazione delle nostre strade a vantaggio, non solo delle attività commerciali, ma dell'intera collettività, con grande visibilità della nostra frazione anche sui social e sulla stampa locale». «La Regione, laddove non pervenga istanza di riconferma, provvederà alla cancellazione dal Registro delle associazioni di promozione sociale - conclude l'ex presidente - Dispiace che nessuno abbia manifestato la propria disponibilità a coltivare quel valore aggiunto di cui vi ho riferito in premessa, che gli sforzi finora compiuti da tutti coloro che sono stati il cuore pulsante della nostra associazione non trovino seguito e che la nostra associazione non continui a essere una protagonista a livello non solo locale, ancor più dopo questo periodo di difficoltà impreviste dovute all'emergenza sanitaria ma, a malincuore, l'unica soluzione ad oggi percorribile risulta essere la cancellazione dell'associazione».

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA