LA PETIZIONE

ROVIGO Sono oltre 300 le firme raccolte da Emilio Mazzetto, presidente del comitato civico Vivi Boara Polesine, inserite nella petizione volta a far riaprire l'ufficio postale locale della frazione rodigina. «Sono riuscito a passare in tutte e 26 le strade di Boara - racconta Mazzetto - ad aiutarmi anche la titolare di uno dei bar, nonché presidente dell'associazione Insieme per Boara e alla titolare di una macelleria. Il documento con tutte le firme raccolte sia andando a trovare le famiglie, sia lasciando i fogli nel bar e nella macelleria, l'ho consegnato in Prefettura. Resto in attesa di avere un riscontro dal prefetto Maddalena De Luca».

Mazzetto sottolinea che «il nostro ufficio postale dista da quello del capoluogo più di 4 chilometri ed è l'unico chiuso dal 12 marzo. Sono passati quasi 3 mesi e questa situazione non va bene, soprattutto per i tanti anziani del paese, che hanno poca predisposizione con la tecnologia». Mazzetto ricorda di avere spedito due fax al direttore della sede centrale di Rovigo, senza avere alcuna risposta. «Questo lo interpreto come un segnale di poco rispetto e poca educazione. Avrei potuto scrivere nella lettera inviata a Poste Italiane che proprio io ho lavorato in Posta per 42 anni, ma ho preferito presentarmi come un libero cittadino, che si è fatto carico di un problema molto sentito nella frazione».

Il comitato è nato qualche anno fa e si occupa di svariate tematiche, tra le quali anche quelle legate al passaggio di camion e mezzi pesanti, nelle aziende presenti tra Boara, Ca' Bianca e Mardimago. «Il comitato non vuole avere niente a che fare con la politica, visto che rappresenta i nostri cittadini».

Marco Scarazzatti

