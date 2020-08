CENTRO STORICO

ROVIGO La pedana dell'ex chiosco di piazza Merlin non verrà più smantellata, ma diventerà un piccolo palcoscenico a cielo aperto. È un vero e proprio contrordine quello che arriva dal Comune di in merito allo smantellamento del basamento in cemento dell'ex gelateria La Fontana e dell'annessa ex edicola: il sindaco Edoardo Gaffeo ieri ha annunciato il nuovo progetto che l'amministrazione ha intenzione di portare avanti su quel che resta dell'ex chiosco, abbattuto il mese scorso in quanto da ormai due anni circa abusivo.

L'IMPREVISTO

I lavori di smantellamento portati avanti da una ditta edile incaricata dal Comune di ripristinare il vecchio aspetto della piazza, ossia quello di venti anni fa quando il chiosco non era ancora stato edificato ai lati di piazza Merlin, avevano fatto emergere un imprevisto non indifferente: il basamento della struttura con tanto di fondamenta scavate sulla pavimentazione della piazza. La piattaforma, sopraelevata di qualche centimetro dal pavimento, era stata subito transennata dal Comune per evitare incidenti ai danni di pedoni e ciclisti, in attesa del via libera della Soprintendenza di Verona a procedere con la rimozione del basamento in cemento. Un lavoro non previsto con un incremento di spesa per la sparizione completa dell'ex chiosco, già costato a Palazzo Nodari circa 20mila euro.

LA NUOVA IDEA

Il sindaco Edoardo Gaffeo nei giorni scorsi scorsi ha effettuato diversi sopralluoghi in piazza Merlin e alla fine ha deciso di non demolire il basamento dell'ex gelateria. «Diventerà un piccolo palcoscenico per spettacoli e sarà messa a disposizione dei musicisti del Conservatorio Venezze ha annunciato ieri il primo cittadino - abbiamo deciso di non procedere con i lavori di livellamento della pavimentazione, ma dal momento che la piattaforma segue il disegno della piazzetta, verrà preservata e messa in sicurezza. L'assessore Favaretto sta infatti studiando la possibilità di posizionare ai bordi della piattaforma una gomma per renderla meno insidiosa e pericolosa per i pedoni. In questo modo l'area potrà diventare un piccolo angolo dedicato all'arte e alla musica, un valore aggiunto per il centro storico e l'intera piazza».

ABUSO SANATO

Una traccia dell'ex chiosco rimarrà, insomma, in quell'angolo della città dove è sorto, abbattuto dopo venti anni in seguito alla scadenza dell'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico che il Comune aveva concesso all'ex gestore della gelateria La Fontana Daniele Zago. L'addio obbligato di Zago a piazza Merlin aveva aperto i n città un'accesa discussione sull'opportunità o meno di rinnovare l'autorizzazione al chiosco, divenuto nel tempo un bar e una gelateria molto frequentata da giovani e famiglie. La Soprintendenza aveva però negato questa possibilità, a tutela del patrimonio storico del centro in quanto quel chiosco in ferro era stato giudicato dalle Belle arti «troppo impattante e fuori legge».

