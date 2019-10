La passione per il volo porta una piccola folla di visitatori all'aeroclub

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'EVENTOROVIGO Il tempo non dei migliori, anche se fortunatamente non è piovuto, non ha impedito a tante persone e gruppi di famiglie di raggiungere l'aviosuperficie di Sant'Apollinare, dove si trova l'aeroclub Baldi, per essere presente al secondo Open day dell'anno. Certamente non si è ripetuto il pienone dell'edizione primaverile, che era stata baciata da una giornata splendida, ma egualmente l'afflusso c'è stato e costante fino al tramonto, con 150 persone stimate che hanno frequentato l'aviosuperficie, osservando gli aerei decollare e...