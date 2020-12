SOCIALE

ROVIGO La scuola ha un ruolo fondamentale nel processo di emancipazione sociale e culturale, e per eliminare la violenza contro le donne. Per questo Bertilla Gregnanin, presidente e fondatrice dell'Irase Rovigo, la sezione locale dell'associazione culturale di formazione sostenuta dalla Uil Scuola, davanti ai dati che evidenziano le gravi dimensioni della violenza di gener, e di fronte agli effetti di aggravamento causati dal Covid-19, ribadisce che la scuola è «il luogo ideale, la sede dell'emancipazione sociale, culturale ed economica». Dopo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre, si concluderanno oggi con la Giornata internazionale dei diritti umani, le 16 giornate di attivismo della campagna 2020 promossa dalle Nazioni unite dedicata all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne. «Solo una scuola attiva e funzionante può realizzare questa svolta culturale. Occorre dare forza e impulso alla parità di genere, partendo dalla scuola, dove si insegna che la situazione delle donne non può in nessun modo rappresentare una condizione di svantaggio sociale, culturale o lavorativo».

N. Ast.

