LA PANDEMIA

ROVIGO Un morto di Covid all'ospedale di Schiavonia, a due passi dal Polesine.

Il 21 febbraio di un anno fa è stato uno spartiacque. ha tracciato il confine con un prima, quando ancora le mascherine erano solo quelle dei bambini sul liston a Carnevale ed il verbo tamponare si usava per gli incidenti stradali. Sembra un'altra epoca, come un'infanzia che non tornerà più. Quando ancora, era il 27 gennaio, si scherzava sulle buffe tute che il personale dell'Ulss aveva provato per un test delle procedure da seguire nel caso ci fosse il ricovero di un paziente sospetto.

DENTRO ALL'INCUBO

Un mese dopo, nessuno rideva più. Il 23 febbraio all'ospedale di Rovigo c'erano sei pazienti in osservazione per Covid-19, sei persone che oltre a un particolare quadro sintomatologico, avevano anche avuto contatti diretti con il polo epidemiologicamente a rischio dell'ospedale di Schiavonia. Il giorno dopo i sei tamponi avevano tutti dato esito negativo. Intanto però erano già 40 le persone in isolamento domiciliare. E il primo caso positivo è emerso il 28 febbraio, al 23esimo tampone eseguito in Polesine su un 50enne adriese che il 20 febbraio a Saonara si era incontrato per lavoro con un imprenditore di Vò. Il paziente zero, dal quale sono gemmati anche il secondo e terzo caso, due suoi amici, risultati positivi il 3 marzo insieme a un uomo di Lusia che aveva partecipato a un evento di ballo nel Ferrarese. Una settimana dopo, mentre già si stava approntando un secondo piano per la riorganizzazione ospedaliera, i positivi erano già 15.

PIOVONO I DPCM

Era l'11 marzo, giorno del Decreto Iorestoacasa, tempo di ansie e di andrà tutto bene, di arcobaleni e di nubi nere che si addensavano prima della tempesta. Il Polesine sembrava in quel momento ancora un'isola felice, perché se il 5 marzo erano già state chiuse tutte le scuole e il 9 erano stati messi i primi limiti agli spostamenti, con un primo inizio di quello che sarebbe stato il lockdown, il numero di casi era davvero ancora limitato e ancora si parlava di casi di importazione, come per esempio quelli dei quattro frati cappuccini del convento di Lendinara che avevano partecipato al Capitolo ordinario dei frati minori a Camposampiero. Ma già il 17 marzo, con la prima morte Covid, della 91enne di Bergantino Bruna Trentini e l'incremento di 24 casi in 24 ore, il 77% in più, fino a quota 55, il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella commentava: «È arrivata l'alta marea».

L'ONDATA

Che ad aprile ha sommerso tutto, con i primi focolai ospedalieri, in Urologia e in Geriatria, e nelle Rsa, alla Casa Sacra famiglia di Fratta, agli Istituti Polesani, alla Piccola Casa di Padre Leopoldo. Il primo aprile Trecenta è ufficialmente diventato Covid Hospital del Polesine, e già il 6 aprile, il primo giorno con un duplice decesso, quello della 72enne rodigina Mara Torruti e quello, che ha aperto gli occhi sul fatto che il Covid non fosse solo una roba da vecchi, di Mauro Ferro, 59 anni, di Porto Viro, autista della Pfr Trasporti, legata alla Finpesca, c'erano 42 ricoverati, 13 nell'Area Covid, 18 in Terapia semintensiva e 11 in Terapia intensiva. Le positività totali, invece, erano già salite a 228. Un incubo ad alta velocità. Con un rallentamento: il 4 maggio, il primo della fase due, con la ripresa delle attività, in Polesine torna per la prima volta lo zero nella casella dei contagi.

SOLO UNA TREGUA

E il 4 giugno, con la dimissione degli ultimi due pazienti dell'Area Covid del San Luca l'incubo sembra svanito, anche se Compostella avverte: «Anche se vuota, l'Area Covid resta allestita, pronta per ogni evenienza». Purtroppo, esattamente tre mesi dopo, il 4 settembre a Trecenta ha riaperto i battenti la Terapia intensiva Covid per accogliere i casi più gravi del focolaio scoppiato nella Casa di Cura di Porto Viro. Primi fuochi dell'incendio della seconda ondata, che si è abbattuta, pesantissima, in un crescendo terrorizzante che si è invertito solo a metà gennaio. Lasciando dietro di sé una lunga coda di morti, oggi arrivati a 412, solo 36 dei quali nella prima ondata, e di contagi, che hanno raggiunto quota 10.403, un polesano ogni 22. Adesso la speranza si chiama vaccino ma i timori sono le nuove varianti. Insomma, la parola fine appare per ora davvero molto lontana.

Francesco Campi

