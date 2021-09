Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SANITÀROVIGO (F. Cam.) Dopo l'equilibrio di domenica, ieri le guarigioni sono state quasi il quadruplo dei nuovi contagi accertati. Dieci, infatti, le positività, e 38, invece, le guarigioni così che scendono a 354 le persone attualmente positive in Polesine. Calano ulteriormente anche le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Fra l'altro, proprio 9 casi su 10 sono emersi in persone che il Sisp aveva già tracciato e...