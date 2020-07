Fra le difficoltà che impediscono il ritorno alla normalità delle prenotazioni, un problema comune a tutte le Ulss, anche quello di riprogrammare tutte le agende degli appuntamenti in modo da distanziare le presenze, evitando che vi siano tempi di attesa tali da provocare la presenza di più pazienti in coda. Il servizio di prenotazione telefonica (contact center) e lo sportello delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, realizzato mediante completa gestione di sportelli telefonici e polivalenti (sportelli di front-office) presso i quali è possibile accettare, prenotare e disdire prestazioni ambulatoriali, sia telefonicamente (remotizzate dalle telefonate in entrata al Contact Provinciale) che di persona, erogate dalle strutture pubbliche e private della Provincia di Rovigo, è affidato al Consorzio Nazionale Servizi, che ha sede in via della Cooperazione 3 a Bologna. Un contratto articolato, con precise tariffe, come quelle di 1,30 euro per ogni telefonata di prenotazione ricevuta, che portava, per il biennio agosto 2019luglio 2021, a una spesa complessiva stimata di 1.563.188 euro.

CONTRATTO RIVISTO

L'emergenza Covid ha costretto a rivedere più volte il contratto. Prima per aumentare l'attività di back office di 100 ore a settimana, con un aumento di spesa di 16.300 euro, poi con un riconoscimento temporaneo di un maggior costo per ogni singola telefonata, da 1,30 a 1,65 euro, perché i tempi, vista la maggiore richiesta di informazioni e chiarimenti, si sono considerevolmente allungati. Tutto questo senza contare l'aumento dei costi per le necessarie riorganizzazioni delle agende di tutte le visite specialistiche, nonché dei calendari delle vaccinazioni. Ora si è resa necessaria anche un'ulteriore attività di front office per il Centro prelievi di Rovigo, di 6 ore per 5 giorni a settimana, per un costo stimato fino a dicembre di 8.871 euro.

