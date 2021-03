LOREO

In largo dei Dogi è stata inaugurata la panchina rossa, segno del rifiuto della violenza sulle donne, che l'associazione Castrum Laureti aveva posizionato il 25 novembre. La collocazione, in prossimità dei plessi scolastici, aveva anticipato la riqualificazione dello spazio verde dove è stata risistemata dai volontari l'aiuola ed è stato installato un lampioncino. «L'amministrazione ringrazia Castrum Laureti per la panchina rossa - ha affermato l'assessore Maria Letizia Tosin con il capogruppo di maggioranza Giovanni Civiero e la consigliere Sara Forzato - in un posto strategico proprio perché vicino alle scuole frequentate dai ragazzi, ma anche dai genitori. La violenza contro le donne è fisica e psicologica e questo vuole essere un segnale di monito, di sensibilizzazione». «Il 25 novembre - ha aggiunto Forzato - oltre al posizionamento della panchina, l'amministrazione ha aderito alla Carta delle pari opportunit, per una sinergia tra Castrum Laureti e per un'azione mirata a eventi contro la violenza sulle donne e in generale, a tutela delle categorie più deboli».

L'area verde, inizialmente ideata con l'artista Giusga, e la panchina donata dalla parrocchia e dall'associazione Noi, sono un chiaro messaggio: non voltarsi dall'altra parte. «Grazie all'amministrazione - ha commentato la vicepresidente di Castrum Laureti Maria Grazia Terentin - abbiamo voluto dare un tocco diverso. E per questo abbiamo sistemato a terra il fiocco rosa, un lampione, segno di rinascita e luce, e un'aiuola fiorita. La frase sulla panchina dice tutto: Ciò che mi spaventa non è la violenza dei cattivi, è l'indifferenza dei buoni. Dobbiamo lottare contro l'indifferenza delle persone».

Il presidente Luca Cattin ha posto l'attenzione sulla scelta del momento. «Non è solo la vigilia della Festa della donna, ma anche della chiusura di domani, in un momento di insicurezza in cui alcune persone vengono rinchiuse in inferni che dall'esterno non sono visibili. Che questa panchina sia un monito anche per questo».

È stata quindi la volta della benedizione da parte di don Angelo Vianello che ha auspicato che tale manufatto possa essere un'occasione per sollecitare le coscienze.

