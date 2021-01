È stata inaugurata in piazza Bocchi, nei pressi della biblioteca comunale, una panchina gialla in ricordo di Giulio Regeni. La simbolica inaugurazione, a difesa degli ideali di giustizia e libertà, è avvenuta con la scopertura di una targa affissa sulla panchina. La cerimonia, che ha coinciso con la ricorrenza del quinto anniversario della morte del ricercatore universitario, avvenuta dopo essere stato sequestrato e torturato a l Cairo, è stata promossa da palazzo Tassoni, in collaborazione con Amnesty International. A fare gli onori di casa il sindaco Omar Barbierato. A accanto a lui Giovanni Stefani, responsabile del Gruppo 215 di Rovigo di Amnesty International e l'assessore Andrea Micheletti. «I diritti umani devono venire prima degli interessi economici» ha sottolineato Barbierato. «Se non ci fosse stata la nostra mobilitazione - ha evidenziato Stefani - non si sarebbe arrivati all'incriminazione di quattro alti dirigenti dei servizi segreti egiziani. La mobilitazione a fianco dei genitori di Giulio è stata grande, meno l'impegno delle istituzioni e del Governo. Tante parole e pochi fatti».

