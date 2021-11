Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IMPIANTI SPORTIVIROVIGO Una soluzione immediata per porre rimedio alla situazione fatiscente e pericolosa della palestra di vicolo della Fornace a Granzette. A chiederla è Michele Aretusini, capogruppo della Lega in consiglio comunale. Il consigliere afferma, infatti, di aver fatto un sopralluogo nella struttura dopo che alcuni cittadini gli hanno segnalato la condizione in cui versa la palestra, luogo di ritrovo e di allenamento di diversi...