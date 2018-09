La padovana Sit inaugura il suo nuovo polo di ricerca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ECONOMIAROVIGO Il prossimo 28 settembre è in programma l'inaugurazione della Sit nell'area industriale di via Grandi. Dopo il via libera della Giunta comunale in giugno alla variante urbanistica necessaria alle opere di allargamento dello stabile industriale, i vertici della società di precisione nel campo dell'energia con sede legale a Padova hanno deciso di tagliare il nastro dell'impianto di Rovigo. In aprile avevano presentato alla sede rodigina di Unindustria il progetto di ampliamento dei due stabilimenti nell'insediamento industriale...