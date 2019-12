La nuova politica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEBUTTO COL BOTTOROVIGO La prima uscita rodigina delle Sardine ha riscosso un ottimo successo. Oltre un migliaio le persone che nel tardo pomeriggio di ieri in piazza Garibaldi si sono assiepate sostenendo che un altro modo di fare politica, rispetto a quella portata avanti dalla destra di Lega e Fratelli d'Italia, sia possibile. Una manifestazione di oltre un'ora, durante la quale si sono alternati i discorsi di alcuni organizzatori e canzoni con una precisa connotazione politica, come Bella Ciao, oltre ad altri classici come Volare o l'Inno...