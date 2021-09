Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀROVIGO È boom di richieste di vaccinazione nelle farmacie del Polesine dopo l'introduzione del green pass per i lavoratori autonomi e dipendenti appartenenti alle varie categorie. Un'alta percentuale di indecisi che avevano scelto di non vaccinarsi sono corsi non a prenotare la prima seduta vaccinale nei punti dell'Ulss 5 dislocati in tutta la provincia, ma anche nelle farmacie del rodigino che offrono il servizio.LA...