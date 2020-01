LA NOTTE

ROVIGO Grande successo di pubblico per il primo veglione di Capodanno dell'amministrazione Gaffeo. L'appuntamento, voluto dal sindaco e organizzato dall'assessorato Eventi e Manifestazioni di Erika Alberghini, con la collaborazione di Live for music, ha portato sul listòn di piazza Vittorio Emanuele oltre 1.300 persone che hanno voluto ritrovarsi nel cuore cittadino per condividere questo tradizionale momento di scambio di auguri.

Protagonisti indiscussi sono stati gli Ostetrika Gamberini, accompagnati dal cantante Timothy Cavicchini, divenuto noto al pubblico per una sua partecipazione televisiva a un noto talent show, hanno accompagnato a pieno ritmo l'arrivo della mezzanotte.

L'AFFLUENZA

Già intorno alle 19.30 parecchi rodigini hanno cominciato la serata con un aperitivo in uno dei bar della piazza principale della città. Ingenti le forze dell'ordine, dalla Polizia locale ai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza alla Polizia di Stato, che per tutta la notte si sono coordinate tra loro per garantire la massima sicurezza in un evento così imponente.

SUL PALCO

Con il passare delle ore il pubblico ha cominciato ad affollare lo spazio antistante il grande palco allestito appositamente per questo concerto, accogliendo con un applauso anche il sindaco Gaffeo e gli assessori Alberghini e Luisa Cattozzo, in segno di ringraziamento per l'evento. A dare il via all'evento sono state le esibizioni dei rapper Soul P. White C e Smicchio del collettivo Sisma Records, e della cantautrice Katrin Roselli, poi a intervallare i vari momenti la presenza del noto deejay Jimmi Cash che con le sue selezioni ha animato anche il dopo concerto degli Ostetrika Gamberini. Scoccata la mezzanotte, i bar del centro hanno offerto al pubblico una fetta di panettone prodotto e donato dalla industria dolciaria Borsari di Badia.

SICUREZZA

Non si è verificato alcun problema di ordine pubblico e gli spettatori hanno dimostrato di saper rispettare le ordinanze emesse dal Comune. Il Piano sicurezza, infatti, prevedeva il divieto di produrre fiamme libere all'interno della piazza, quindi non si poteva fumare e soprattutto lanciare petardi, botti o fuochi d'artificio.

Alberto Lucchin

