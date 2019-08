La Notte delle biblioteche celebra lo spazio e la Luna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAROVIGO Lo spazio e le stelle, 50 anni dallo sbarco sulla luna è il tema della nona edizione di La notte bianca delle biblioteche, che il 6 settembre coinvolgerà 36 biblioteche di 34 Comuni. Sono una settantina le attività (spettacoli, incontri letterari e conferenze, letture drammatizzate e musicate, attività ludiche e didattiche) in una notte che unisce il territorio nella promozione della lettura e per riconoscere le biblioteche come presidio culturale.Il progetto ha il contributo della Fondazione Cariparo ed è del Servizio...