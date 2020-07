VIA ALLE SVENDITE

ROVIGO E' tutto pronto in città per la tanto attesa notte dei saldi. Sabato infatti, in occasione del primo giorno di svendite, le diverse attività commerciali del centro storico resteranno aperte fino alle 23 con la possibilità di esporre la merce all'esterno, in stile sbaracco, l'evento primaverile che da qualche anno si svolge nel capoluogo e in altri centri del Polesine. Saldi sotto le stelle è stato organizzato da Confesercenti in collaborazione con il Comune di Rovigo, presentati ieri a palazzo Nodari, presente anche il presidente del Distretto del Commercio Giacomo Pessa.

«Si tratta ha detto il sindaco Edoardo Gaffeo -, di una delle ulteriori iniziative dedicate al commercio. Dopo il grande successo dei tre giovedì di luglio con Restart, l'Amministrazione sta lavorando in collaborazione con Confesercenti e gli altri soggetti coinvolti per ridare vivacità al centro. Stiamo pensando di organizzare altre serate e stiamo facendo le dovute valutazioni: intanto godiamoci questo sabato di acquisti e iniziative».

«I negozi potranno tenere aperta l'attività fino alle 23 e creare una sorta di banchetto-esposizione della merce all'aperto ha spiegato il vicedirettore di Confesercenti Vittorio Ceccato - Ci sarà la diretta di Delta Radio e attività di animazione, street food in piazza Matteotti, palloncini e giostra per bambini, dove i piccoli potranno avere un giro omaggio con lo scontrino di acquisto in un negozio del centro. A rallegrare l'atmosfera verranno posizionate anche alcune sagome dei personaggi Marvel e Disney». «È un'opportunità ha aggiunto Ceccato per ravvivare la città, fare acquisti e stare insieme».

Un'occasione di slancio per commercianti del capoluogo che in questo periodo stanno pagando il salatissimo conto della chiusura primaverile imposta dall'emergenza Covid. Dopo infatti tre mesi di ingenti perdite economiche, i negozi hanno riaperto nel rispetto delle normative di sicurezza ma gli affari non sono certo quelli di una normale estate.

A anche il Veneto ha posticipato l'inizio dei saldi, facendolo slittare di un mese, in modo da dare la possibilità ai negozianti di recuperare almeno una parte delle spese necessarie per utenze ed affitti. In certi casi però, come nel settore dell'abbigliamento, le perdite arrivano anche al 70% rispetto allo stesso periodo degli anni precedenti. Gli acquisti infatti, pur aumentati tra giugno e luglio, non hanno mai visto un'impennata a causa del clima di incertezza creato da quella che è tutt'ora un'emergenza in corso, anche se comunque contenuta. E proprio sulla necessità di rispettare con attenzione le regole e i comportamenti contro una nuova esplosione dei contagi, al fine di scongiurare un nuovo lockdown, è intervenuto il sindaco Gaffeo: «La raccomandazione che rivolgo a tutti i cittadini che parteciperanno, in particolare, ai diversi eventi che continueranno ad andare in scena durante l'estate è quella dell'uso dei dispositivi in caso di assembramento e il rispetto delle distanze interpersonali. Tutti vorremmo, in particolare in questo periodo, stare accanto ai nostri parenti e abbracciare i nostri amici, ma non dobbiamo dimenticarci che la pandemia non è finita. Tanti piccoli nuovi focolai sono esplosi molto vicino a noi, non siamo usciti dal pericolo del ritorno del virus, dunque è senso di responsabilità prestare la massima attenzione».

Per il momento, durante i due mesi di riapertura, le forze dell'Ordine non hanno, come invece successo in altre città, elevato sanzioni all'interno delle diverse attività del centro, compresi i locali pubblici, in relazione al mancato uso dei dispositivi di sicurezza. Il presidente del Veneto Luca Zaia, nei giorni scorsi, ha però ricordato che se la situazione dovesse degenerare la Regione ha piena facoltà di chiudere nuovamente le attività commerciali per prevenire o bloccare una ripresa più aggressiva della pandemia.

Roberta Merlin

