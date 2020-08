IL COMMERCIO IN CITTÀ

ROVIGO «Abbiamo visto parecchia gente in giro, c'è stato un buonissimo afflusso di clienti nei negozi e una buona percentuale di acquisti. Siamo fiduciosi».

CONFESERCENTI

È ottimista Vittorio Ceccato, presidente di Confesercenti Rovigo, l'associazione di categoria organizzatrice, insieme al Comune, della Notte dei Saldi di ieri sera. L'0iniziativa arriva dopo il successo dei tre giovedì di fila di negozi aperti fino a tardi con l'operazione Restart, avviata da Palazzo Nodari insieme a Confesercenti, Pro Loco e Distretto el commercio per favorire lo shopping in centro dopo i lungi mesi di chiusura dovuta all'emergenza Coronavirus.

BUON AFFLUSSO

La gente ha riempito le strade del centro e i negozianti hanno potuto approfittare per mettere la merce in saldo all'esterno dei negozi, su dei plateatici temporanei autorizzati dal Comune, e quindi conquistare le attenzioni di molti clienti. «Siamo abbastanza soddisfatti - ha confessato Ceccato - Nel pomeriggio, purtroppo, il centro è rimasto deserto per colpa della cappa di calore che sta imperversando da giorni, ma la gente ha approfittato dell'apertura serale dopocena».

La presentazione dell'iniziativa è stata fatta mercoledì insieme al sindaco Edoardo Gaffeo, responsabile del settore Commercio, e Ceccato, che ha avuto un ruolo primario nella realizzazione della Notte dei Saldi, è molto soddisfatto di come stanno andando le cose: «L'abbinata di saldi e negozi aperti di sera è un'iniziativa che ci siamo prefissi di fare per avere il massimo riscontro possibile e dare la giusta spinta per l'avvio ai saldi - sottolinea - Il periodo di svendite durerà fino a fine settembre, ma che è importante valorizzare già nella fase iniziale l'offerta dei singoli negozi, quando c'è tanta più merce a disposizione. Da parte nostra, con il nostro sforzo, abbiamo voluto sostenere l'iniziativa senza chiedere nulla ai commercianti, per dimostrare che l'associazione c'è e vuole mettersi in gioco in tutte le maniere possibili per favorire le attività commerciali cittadine. Speriamo che durante agosto e a inizio settembre si facciano altre iniziative di questo tipo. Stiamo sondando il terreno per capire la disponibilità dei commercianti perché bisogna che ci sia una partecipazione ampia e non limitata a pochi esercenti».

ASCOM-CONFCOMMERCIO

Più cauto Stefano Pattaro, responsabile provinciale di Ascom-Confcommercio: «È un periodo di caldo torrido - sostiene - Le aspettative per i saldi sono un po' più basse rispetto agli anni scorsi, a livello nazionale e non solo locale. Va fatto un distinguo: nelle località di villeggiatura l'affluenza di turisti e visitatori è molto bassa, soprattutto nelle località che sono una mèta abituale degli stranieri, mentre nelle città l'aspettativa è un po' più alta. La partenza dei saldi, in queste prime ore, è positiva: speriamo bene. I bilanci si fanno alla chiusura del primo giorno».

OCCHIO AI BAMBINI

Per la Notte dei Saldi di ieri gli organizzatori hanno voluto pensare anche ai bambini: con lo scontrino ricevuto per l'acquisto in uno dei negozi del centro, infatti, i più piccoli si sono fatti un giro di giostra gratuito in piazza Matteotti. Non sono mancate, infine, per la serata inaugurale dei saldi, anche le bancarelle con i dolciumi e quelle del cibo da strada.

Alberto Lucchin

