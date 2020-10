LA NOMINA

ROVIGO Un nuovo dottore alla guida dell'Ordine provinciale dei farmacisti. Alberto Melloncelli è stato eletto presidente fino al 2024. Sposato, 61 anni, Melloncelli svolge la professione alla farmacia Serenissima di Giacciano con Baruchella. Originario di Ficarolo, dove tuttora risiede, ha iniziato a fare lo speziale nel lontano 1987 e dal 1996 ha fatto parte, quasi senza soluzione di continuità, del Consiglio Direttivo dell'Ordine. Dal 2017, inoltre, ricopre l'incarico di vicepresidente della Fondazione Francesco Cannavò. Si tratta di un'importante istituzione di Roma la cui mission è valorizzare la professione di farmacista, mantenere il patrimonio dei saperi e adeguarlo alle sfide dei tempi attraverso la formazione, convegni, seminari, borse di studio, organizzando l'assise nazionale più importante della categoria e facendo incrociare la domanda di occupazione con l'offerta attraverso la piattaforma Farmalavoro.

IL DIRETTIVO

Melloncelli sarà affiancato dalla vicepresidente Donatella Benedetti. Le altre figure elette nel Consiglio direttivo sono Anna Carla Ranellucci (segretario), Claudio Rizzato (tesoriere), Giovanni Pappas, Jacopo Colla, Alessia Chioldin e Martina Zaccaria. Erina Arduin e Daniele Davì faranno parte del Collegio dei revisori conti, mentre la collega Sandra Bergamin è la supplente. Una squadra affiatata che lavorerà per mantenere alta la qualità dei professionisti con il caduceo attaccato al camice bianco, affinché la popolazione, in particolare quella anziana e fragile, sia pienamente soddisfatta del loro servizio e del loro aiuto alla loro salute al fine di mantenerla il più a lungo possibile in buono stato è il commento dell'Ordine. In tempi di pandemia, i farmacisti hanno dimostrato di esserci sempre e comunque, continuando a fornire il proprio servizio dietro al banco, consegnando medicinali a domicilio e dando preziose informazioni ad una popolazione spesso spaventata.

