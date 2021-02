LA NOMINA

ROVIGO È Patrizia Simionato la nuova guida dell'Ulss 5 Polesana. Questa la scelta del presidente della regione Luca Zaia, che, ancora una volta, ha confermato la propria capacità di spiazzare i bookmakers con scelte impreviste. Per la verità, già da qualche mese l'ipotesi che il direttore generale di Azienda Zero, che è una sorta di azienda delle aziende sanitarie, che si occupa, in particolare, della gestione degli appalti, dei concorsi, delle procedure valutative, di monitoraggio e indirizzo, potesse prendere il posto di Antonio Compostella al vertice dell'Ulss 5 aveva iniziato a circolare sottotraccia. Ma, inutile negarlo, un nome era dato da tutti come favorito, ovvero quello di Edgardo Contato, che dell'Ulss Polesana è stato fino a ieri il direttore sanitario, nato a Papozze e residente a Fiesso, la cui candidatura era sostenuta, fra gli altri, dall'assessore Cristiano Corazzari. Con una mossa del cavallo, Zaia ha sì nominato Contato direttore generale, ma non nel suo Polesine, bensì a Venezia, alla guida dell'Ulss 3 Serenissima. E, per il Polesine, ha invece scelto una donna. Ieri mattina, presentando la dottoressa Simionato, nella conferenza a Palazzo Balbi, Zaia ha esordito ringraziandola, «perché non so quante telefonate ha ricevuto da me quest'anno: è la donna del camion dei respiratori dalla Svizzera, la donna delle mascherine, con tutta la sua squadra, ovvio. È stata allo Iov, all'azienda ospedaliera, è giusto farle provare una nuova esperienza in una naturale evoluzione di professionalità ed andare sul territorio». Il presidente ha poi sottolineato che «l'Ulss Polesana è stata gestita bene» ed ha salutato con affetto Compostella, che ha raggiunto il traguardo della pensione: «Lasciatemi ringraziare i direttori uscenti, professionisti che hanno gestito l'ultimo anno di Covid. Compostella è stato direttore anche dell'Ars quando ero assessore, poi a Bassano, e ha fatto un lavoro eccezionale a Rovigo, inutile che ve lo dica».

IL CURRICULUM

La nuova dg Simionato, 56 anni, è nata a Castelfranco Veneto e si è laureata in Scienze Politiche all'Università di Padova, conseguendo poi un master in Gestione delle risorse umane alla Scuola di Pubblica amministrazione di Lucca. Indicata come una delle manager della sanità veneta più vicine all'ex segretario generale Domenico Mantoan, ha iniziato la propria carriera nell'88 come collaboratore amministrativo all'allora Ulss 8 di Asolo, passando poi da Cittadella, Bassano, Arzignano e Thiene, dove ha avuto l'incarico di direttore amministrativo. Nel 2016 è stata poi nominata direttore generale dell'Istituto oncologico veneto, passando poi, nel 2018, alla guida di Azienda Zero. Ora, una nuova sfida, in uno dei momenti più difficili mai attraversati dalla sanità italiana, con il Covid che non sembra allentare la sua presa e con la difficile gestione di una campagna di vaccinazione iniziata con il freno a mano tirato a causa delle scarse forniture.

CONTATO A VENEZIA

Per quanto riguarda Contato, dopo averne annunciato la nomina come dg dell'Ulss Serenissima, Zaia ne ha sottolineato un aspetto come paradigma del riscatto veneto: «È una new entry: oltre che direttore sanitario uscente dell'Ulss Polesana è stato anche direttore operativo dell'Area Vasta Emilia Centrale, con esperienze variegate. È un medico, ma ha avuto il merito di dirmi in uno dei colloqui che abbiamo avuto che era figlio di contadini. Allora gli ho detto: dimmi come si fa nascere un vitello. E, devo dire, mi ha stupito. È un uomo che conosce la vita e con un percorso di vita che va sottolineato, di questo popolo che cresce, perché tutti abbiamo queste origini e poi si arriva ad avere un figlio medico che raggiunge anche un incarico così importante».

F.Cam.

