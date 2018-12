La musica solidale nel nome di Chiara

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOROVIGO Splendida serata quella andata in scena nella parrocchia di San Bartolomeo, in occasione del primo anniversario dalla morte di Chiara Grillo, la giovane mamma di tre bambini scomparsa in prossimità delle feste natalizie, a causa di un arresto cardiaco.La chiesa ha ospitato una serata di beneficenza, con offerte libere a sostegno dei giovani con famiglie fragili. Con Chiara in concerto ha proposto un programma ricco: apertura con il coro GiSeMa Luce (Alessandro Gallo) a dare il benvenuto, quindi il GiSeMa in Stella del Gen...