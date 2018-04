LA MOVIDA RODIGINA ROVIGO «Mauro Chiavalin ha avuto in gestione lo Studio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MOVIDA RODIGINAROVIGO «Mauro Chiavalin ha avuto in gestione lo Studio 16 per un paio di mesi, ma non ne è mai stato proprietario né tantomeno ha mai rilevato il locale all'asta».Così Enrico Ferrari, proprietario insieme al padre Enzo dello storico locale di Arquà Polesine che si affaccia sulla Statale 16, precisa il ruolo del regista, intrattenitore e produttore televisivo Mauro Chiavalin, recentemente rinviato a giudizio insieme a Lorenzo Talpo per il crac della società Studio Scialpi Srl, con sede a Padova. Il 55enne imprenditore...