«La movida deve esserci in città Faremo delle modifiche alle regole»

VITA NOTTURNAROVIGO «La movida in città va sostenuta, non combattuta. Quindici eventi all'anno per un capoluogo sono davvero troppo pochi. Ma è in arrivo una grossa novità: i locali saranno presto liberi di organizzare tutte le serate a tema che vogliono, rispettando ovviamente le regole dettate dall'amministrazione».HAPPY HOURL'assessore Andrea Bimbatti, dopo soli cinque giorni dalla nomina, prende in mano la spinosa vicenda degli aperitivi in città. Ha le idee chiare sulla questione e non ha intenzione di perdere tempo, visto che la...