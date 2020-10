LA MOSTRA

ROVIGO Fino al 5 ottobre la Pescheria Nuova ospita la 17ª mostra di pittura organizzata dall'associazione Renzo Barbujani, con il patrocinio del Comune di Rovigo. Si tratta di una rassegna delle opere del laboratorio di pittura 2019/2020 e dei lavori dei protagonisti delle serate: Conoscere l'artista: una serata, un'opera. In mostra le opere dei partecipanti al Laboratorio di pittura 2019/2020, che pur non ritrovandosi nella sede abituale per via del lockdown, hanno portato comunque a termine i loro lavori. L'inaugurazione è prevista oggi, alle 17, con l'intervento di Maryam Amirfarshi, coordinatrice del Laboratorio di pittura, presente anche domani, dalle 10 alle 18, per illustrare e approfondire le tematiche artistiche e pittoriche legate al laboratorio.

Nel contesto della mostra si terranno anche altri due eventi speciali. Domani, dalle 18 alle 20 Domenico Russo, coordinatore del Laboratorio fotografico, terrà una conversazione sul tema Storia della fotografia, mentre domenica, alle 17, Giorgia Brandolese, coordinatrice del Laboratorio di scrittura creativa, presenterà due libri: Vieni... ti racconto, di Carla Gatto e Libero da preordinati destini, di Francesco Lanzoni.

