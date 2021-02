LA SITUAZIONE

ROVIGO La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di servizio sociale minori (Ussm) ed è sottoposta a misure da eseguire in area penale esterna: la detenzione infatti, si legge nell'Analisi statistica dei dati aggiornata allo scorso dicembre dal Ministero della Giustizia sui minorenni e i giovani adulti in carico ai Servizi minorili, assume per i minori di età carattere di residualità, per lasciare spazio a percorsi sanzionatori alternativi. Negli ultimi anni - continua la relazione - si sta assistendo a una sempre maggiore applicazione del collocamento in comunità, non solo quale misura cautelare, ma anche nell'ambito di altri provvedimenti giudiziari, per la sua capacità di contemperare le esigenze educative con quelle contenitive di controllo.

LO STATO DI FATTO

L'analisi ministeriale dei dati statistici sui Servizi minorili precisa che l'utenza è prevalentemente maschile; le ragazze sono soprattutto di nazionalità straniera e provengono dai Paesi dell'area dell'ex Jugoslavia e dalla Romania. La presenza degli stranieri è maggiormente evidente nei Servizi residenziali e i dati sulle provenienze evidenziano che negli ultimi anni alle nazionalità più ricorrenti nell'ambito della devianza, quali il Marocco, la Romania, l'Albania e i Paesi dell'ex Jugoslavia, tutt'ora prevalenti, si sono affiancate altre nazionalità, singolarmente poco rilevanti in termini numerici, ma che hanno contribuito a rendere multietnico e più complesso il quadro complessivo dell'utenza.

LE CIFRE

Sul totale delle persone in carico ai Servizi minorili al 15 dicembre scorso, si registrano ad esempio 1.001 presenti in comunità private residenziali e soprattutto 2.136 minorenni e giovani adulti sottoposti alla messa in prova (1.647 in casa e 489 in comunità). Poi 364 persone in misura penale alternativa alla detenzione e ancora (sono le statistiche più rilevanti in termini numerici) 5.362 minorenni e giovani adulti in carico agli Ussm per indagini sociali e progetti trattamentali (sono i soggetti in carico solo per indagini e progetti), e infine 4.928 persone in altra situazione. Quest'ultima è la categoria riferita ai soggetti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni per i quali si è conclusa l'esecuzione di una misura, o è stata già evasa una richiesta dell'autorità giudiziaria, e che così sono in attesa di un'udienza. Con riferimento all'età, la componente tra i 18 e i 24 anni compiuti ha assunto nel tempo un'importanza crescente, soprattutto in termini di presenza negli istituti penali per i minorenni: sono infatti 10.335, il 55% del totale. Considerando complessivamente i minori e i giovani adulti in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni, i maschi sono quasi il 90%. Secondo la provenienza, le persone di nazionalità italiana (minorenni e giovani adulti) sono il 77,1% del totale, rispetto al 5,1% da altri Paesi dell'Unione europea, mentre il 5,3% proviene da altri Paesi europei, il 9,9% da Paesi africani, l'1,2% dall'America e l'1,4% dall'Asia. La criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati di furto e rapina. Frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie.

