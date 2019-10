La mission dell'ente: «Strategie di area vasta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTIVITÀ DELL'ENTEROVIGO Guidare e affiancare le Amministrazioni locali in un disegno di rilancio del territorio che preveda un ruolo diverso, di lobby e di progettazione del futuro. Questa, secondo Francesco Musco, è la missione aziendale che già nei prossimi mesi il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine dovrà darsi per calibrare un disegno complessivo di interventi strategici, un fattore venuto a mancare negli ultimi anni.«Oggi si parla sempre più dell'importanza di essere competitivi - attacca il vicepresidente di Consvipo - e un...