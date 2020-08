PORTO TOLLE

L'opposizione di Porto Tolle ha deciso di percorrere la via garantista, ovvero di considerare l'assessore Raffaele Crepaldi innocente fino a prova contraria. Il garantismo però non toglie nulla alla questione politica che ne consegue su cui vogliono porre l'attenzione.

LE OPPOSIZIONI

«Fermo restando che una persona è innocente fino a che non è condannata commenta Claudio Bellan, capogruppo dell'omonima lista -, riteniamo sia necessario che Crepaldi prenda una decisione di buon senso e faccia un passo indietro». Bellan con i suoi e gli altri membri di minoranza è già in moto per chiedere le dimissioni dell'assessore dalla giunta Pizzoli: «Stiamo facendo partire una richiesta a firma di tutta l'opposizione conferma l'ex sindaco - Chiederemo al primo cittadino cos'ha intenzione di fare in merito a questa situazione per togliere dall'imbarazzo il Comune».

Per Bellan non si tratta però unicamente di una questione di immagine: «Al di là di questo, c'è proprio un problema di opportunità per il bene del Comune. L'assessore Crepaldi deve fare un passo indietro per il paese». Sulla stessa lunghezza d'onda pure i colleghi di Progetto civico Silvia Siviero e Valerio Gibin che svelano: «La notizia era da tempo nell'aria, non possiamo entrare in giudizi tecnici, certo che la questione è veramente grave soprattutto quando colpisce un assessore importante come Crepaldi». Da qui la preoccupazione per le sorti di Porto Tolle: «Essere indagati per reati di truffa ai danni dello Stato e favoreggiamento personale non sono certo un biglietto da visita ottimale per una Amministrazione e per tutto il Comune che rappresenta». I due consiglieri inoltre rimarcano: «Attendiamo fiduciosi gli esiti giudiziari e il lavoro dei giudici, ma intanto siamo preoccupati per le conseguenze immediate che può produrre al territorio ed ai pescatori questa accusa». Il pensiero di Progetto civico è infatti per il comparto ittico nel quale l'assessore è coinvolto essendone un rappresentante di punta dal 2019: «Crepaldi è infatti anche presidente della cooperativa Pilamare, consigliere nel Consorzio pescatori di Scardovari e vicepresidente del Consorzio Cooperative Maistra, Pila e Cà Tiepolo: queste aziende non potranno partecipare a nessun bando pubblico e/o a richieste di finanziamento e di contributi». Si interrogano altresì Siviero e Gibin: «Cosa farà ora Pizzoli? Saranno validi gli atti comunali dove è presente l'assessore? Siamo per la cultura della legalità e su questa questione saremo molto attenti».

I PESCATORI

Da Scardovari sembra tutto tranquillo, ma il presidente del Consorzio pescatori Luigino Marchesini preferisce non rilasciare dichiarazioni e attendere l'evoluzione dei fatti. Sul tema, infine, Giacomo Bovolenta (era entrato come consigliere di maggioranza con la lista Pizzoli, con cui aveva vissuto per un certo periodo da separati in casa salvo poi divorziare a febbraio di quest'anno) per Italia Viva sottolinea la posizione comune dell'opposizione: «Quello che so l'ho appreso dai giornali: certamente vi è la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, ma il dato politico resta: per questo chiederemo chiarimenti al sindaco su cosa abbia intenzione di fare».

A.Nan.

