PANDEMIA & CRISI

OCCHIOBELLO Il Covid ha dato il colpo di grazia a un'attività in forte difficoltà e che negli ultimi anni barcollava pericolosamente, nonostante il passaggio di proprietà perfezionato solo ad agosto.

Scaffali sguarniti e fuori tutto con sconti addirittura del 50% al supermercato La Meridiana a Santa Maria Maddalena di Occhiobello, lungo la trafficata via Eridania. Non ci sono cartelli affissi e comunicazioni ufficiali, le commesse hanno poca voglia di parlare ma confermano le indiscrezioni trapelate: sabato sarà l'ultimo giorno di apertura, poi le saracinesche si abbasseranno. Per sempre. E se per la maggior parte dei supermercati gli affari vanno a gonfie vele e sono aumentati dall'inizio della pandemia, tanto da imporre l'assunzione di nuovi dipendenti, qui in via Eridania va tutto nella direzione opposta. I clienti sono diminuiti e la Meridiana ha pagato a caro prezzo le incertezze societarie e la scarsa presenza del management.

I PROBLEMI

Le prime crepe si erano intraviste già ad agosto, quando la società Meridiana Spa e Armonie Srl avevano concluso la trattativa per il trasferimento di ramo d'azienda. Si tratta di due società della provincia di Bologna, attualmente sono una settantina i dipendenti negli 11 punti dislocati tra l'Emilia-Romagna e il Veneto, l'unico in Polesine è quello di Santa Maria che tra 24 ore chiuderà definitivamente i battenti. Armonie aveva ereditato la gestione ad agosto, ma all'esterno era sempre rimasta affissa la storica insegna Meridiana. Secondo alcune indiscrezioni, pare che le forze lavoro siano state ridotte al minimo nell'ultimo periodo e i dipendenti che lavorano all'interno del punto vendita di Occhiobello, infatti, sono rimasti appena in cinque. Le voci di una chiusura circolavano con insistenza da diverse settimane e ad aumentare le perplessità era arrivato l'inatteso addio della macelleria, all'interno del supermercato, ma che faceva capo a una gestione diversa. Un fuggi fuggi avvenuto all'improvviso solo pochi mesi fa, che aveva sorpreso i clienti e anche gli stessi lavoratori. Il supermercato ha provato a resistere, a fatica è riuscito a chiudere il 2020 ma la chiusura sembrava dietro l'angolo. E così è stato.

DIPENDENTI PREOCCUPATI

Nei pochi dipendenti di Occhiobello ora subentra tanta paura e incertezza per il futuro, pare, inoltre, siano rimaste da saldare alcune pendenze economiche arretrate: da capire, inoltre, se il personale verrà dirottato negli altri negozi presenti in Emilia-Romagna (c'è da considerare la notevole distanza con Occhiobello) o se i lavoratori preferiranno prendere in maniera autonoma altre decisioni.

La Meridiana sorge in un complesso commerciale che annovera la presenza di altre realtà commerciali come un ufficio di stampe grafiche, una scuola di ballo, una lavanderia self service e la pescheria Ittica Rosolina, che si è trasferita di recente. Un altro negozio sfitto, invece, sta attendendo l'arrivo di un marchio importante: nelle prossime settimane aprirà Nkd, marchio internazionale specializzato nella vendita degli articoli casalinghi. Adesso i proprietari dello stabile al civico 151 proveranno a cercare nuove marche interessate a investire a Occhiobello, dopo l'addio della Meridiana: notevoli gli spazi interni da riempire, in una città che non sembra risentire della forte concorrenza tra supermercati e che ha registrato diverse aperture negli ultimi anni. Purtroppo, in netta controtendenza la storia della Meridiana, fino al triste epilogo della chiusura programmata per sabato 27 febbraio.

La notizia è filtrata anche sui social e tanti cittadini hanno espresso amarezza, soprattutto per la sorte dei lavoratori, tuttavia secondo alcuni commenti la crisi sembrava irreversibile già da diverso tempo. La mazzata finale, però, è arrivata durante la pandemia sanitaria.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA